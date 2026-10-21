ATER abrió una oficina en San Benito: qué trámites se pueden realizar y cómo sacar turno

ATER habilitó una nueva oficina en San Benito para facilitar las gestiones tributarias de vecinos de la ciudad y localidades cercanas. La dependencia atenderá de lunes a viernes, de 7.30 a 13, con turno previo. Conocé dónde está ubicada y qué servicios ofrece.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) abrió este miércoles 21 de octubre una nueva oficina de atención al público en San Benito, con el objetivo de facilitar la realización de trámites impositivos y consultas tributarias.
La dependencia permitirá que los contribuyentes de la ciudad y localidades cercanas puedan efectuar sus gestiones sin necesidad de trasladarse hasta Paraná.
La nueva sede también brindará atención a vecinos de Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y Aldea María Luisa, quienes podrán acceder a distintos servicios relacionados con los impuestos provinciales.
Hasta el momento, los contribuyentes de San Benito debían viajar a la capital entrerriana para realizar trámites presenciales. Con esta apertura, el organismo amplió su cobertura territorial y acercó la atención tributaria a los habitantes de la zona.
Qué trámites se pueden realizar en la nueva oficina de ATER
La dependencia ofrecerá asesoramiento y atención para diferentes gestiones vinculadas con las obligaciones fiscales provinciales. Entre los principales servicios disponibles se encuentran:
- Adhesión a la Boleta Digital.
- Consultas y regularización de deudas tributarias.
- Confección de planes de pago de los impuestos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos.
- Solicitudes de exención del Impuesto Inmobiliario para jubilados y pensionados.
- Pedidos de certificados de libre deuda e informes de bienes.
- Recepción y tramitación de expedientes.
- Otras consultas relacionadas con impuestos provinciales.
La incorporación de estos servicios permitirá que los contribuyentes puedan resolver distintas gestiones en una misma dependencia, sin tener que desplazarse a otras localidades.
Dónde queda la oficina de ATER y cuáles son los horarios
La nueva oficina de ATER está ubicada en bulevar Basavilbaso 1046, en San Benito, y atenderá al público de lunes a viernes, de 7.30 a 13.
Para realizar trámites presenciales, los contribuyentes deberán solicitar previamente un turno a través del sitio oficial del organismo, www.ater.gob.ar , ingresando a la sección Cita previa.
Este procedimiento permitirá organizar la atención y facilitar el acceso a los diferentes servicios tributarios.
Otras vías de atención para los contribuyentes
Además de la nueva dependencia, ATER mantiene habilitados sus canales de comunicación para consultas y asesoramiento. Los contribuyentes pueden comunicarse con el Servicio de Atención al Contribuyente (SAC) mediante la línea telefónica 0810-888-2837, disponible de lunes a viernes, de 8 a 13.
También se encuentra habilitado el correo electrónico consultas@ater.gob.ar, destinado a recibir inquietudes relacionadas con trámites y obligaciones fiscales.
Con la apertura de la oficina en San Benito, el organismo provincial amplió las alternativas de atención presencial para los vecinos de la ciudad y de localidades del área metropolitana de Paraná.