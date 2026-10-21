La crecida del Río Paraná rompió una defensa en una ciudad turística de Corrientes y el agua inundó varios barrios

La creciente del río Paraná provocó la rotura de una defensa costera en Paso de la Patria, Corrientes, y el agua avanzó sobre distintos sectores urbanos de la localidad turística. El terraplén cedió el lunes por la noche, cuando el hidrómetro del puerto marcaba 7,63 metros. La emergencia hídrica afectó a varias localidades de la provincia, donde unas 650 personas debieron abandonar sus viviendas.

Los barrios Don Julián, La Isla y Pescadores fueron los más afectados por el ingreso del agua. La situación obligó al municipio a reforzar las defensas y construir nuevas barreras de contención para intentar frenar el avance del río, publicó La Nación.

El fenómeno, asociado a la creciente del Paraná y a las condiciones climáticas vinculadas con El Niño, también provocó importantes consecuencias económicas. La actividad turística y la pesca deportiva, principales fuentes de ingresos de Paso de la Patria, quedaron prácticamente paralizadas.

El agua superó las defensas y avanzó sobre los barrios

La rotura del terraplén ocurrió poco antes de las 22 del lunes y generó preocupación entre los vecinos, que observaron cómo el agua comenzó a ingresar a sectores habitados.

Aníbal González, trabajador de un comercio céntrico, relató los momentos de incertidumbre que se vivieron durante aquella noche. “No se sabía hasta dónde podía llegar”, expresó a La Nación al describir la reacción de los habitantes cuando el río superó las defensas.

El avance del agua también modificó por completo el paisaje de la costanera. El anfiteatro Pinín Palma quedó prácticamente sumergido, con apenas la última fila de gradas visible. Los juegos infantiles fueron cubiertos y la Isla de los Pájaros, ubicada frente a la costa, desapareció bajo el agua.

Refuerzan terraplenes ante el riesgo de nuevas inundaciones

Las autoridades municipales desplegaron maquinaria y camiones para trasladar tierra hacia los sectores más comprometidos. En el extremo sur de la localidad, cerca del casino, se levantó una defensa provisoria para contener la presión del Paraná.

Sin embargo, los vecinos expresaron dudas sobre la resistencia de las estructuras. Mabel Ortiz, de 54 años, recordó las inundaciones históricas que afectaron a la localidad y manifestó su preocupación por la magnitud de la creciente.

“Ya es tarde. Cuando viene la creciente no se la puede parar. Esta es como la del 83. En esa época esta zona quedó bajo el agua, y ahora dicen que esta va a ser peor”, sostuvo.

Mientras tanto, cuadrillas de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) trabajaron para interrumpir preventivamente el suministro eléctrico en viviendas amenazadas por el agua y evitar accidentes.

Los comerciantes cercanos a la ribera también colocaron bolsas de arena en los accesos a sus establecimientos para reducir los daños.

Las obras de defensa que quedaron inconclusas

El intendente de Paso de la Patria, Oscar “Chino” García, recordó que las obras destinadas a proteger la localidad de las inundaciones nunca fueron completadas.

Según explicó, el plan integral diseñado después de la histórica creciente de 1998 quedó inconcluso, al igual que otro proyecto presentado en 2015.

El municipio solicitó a las autoridades provinciales la reparación de compuertas, la instalación de sistemas de bombeo y mejoras en los desagües pluviales.

La situación geográfica también complicó las tareas de contención, debido a que el agua ingresó no solamente desde el Paraná, sino también desde un arroyo que desemboca en el río y avanza hacia el sector sur de la localidad.

La creciente golpeó al turismo y la pesca deportiva

Paso de la Patria, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital correntina, tiene en la pesca deportiva del dorado una de sus principales actividades económicas.

Sin embargo, la creciente provocó una fuerte disminución de las visitas y obligó a suspender numerosas salidas de pesca. Las guarderías náuticas permanecieron repletas de embarcaciones que no pudieron utilizarse debido al elevado caudal.

“La pesca es la principal actividad de la zona y con este parate vamos a quedar mal parados”, advirtió Román Segovia, guía de pesca de un complejo de cabañas.

La preocupación también alcanzó a los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos. La Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos reúne a 144 socios y dispone de entre 2.000 y 2.500 plazas distribuidas entre hoteles y viviendas de alquiler.

Viviana Glibota, propietaria de alojamientos, explicó que la inundación perjudicó tanto a las familias afectadas directamente como a los trabajadores y comerciantes que dependen de la llegada de visitantes.

La mujer recordó que durante la creciente de 2023 el río había alcanzado los 7,44 metros y descendió aproximadamente dos semanas después. En esta oportunidad, esa marca ya fue superada.

Unas 650 personas dejaron sus casas en Corrientes

La emergencia hídrica se extendió a otras localidades de la ribera correntina. Según las estimaciones oficiales citadas, alrededor de 650 personas debieron abandonar sus viviendas, entre evacuados y autoevacuados.

En Itatí, una de las localidades más afectadas, casi 200 habitantes fueron trasladados a centros de evacuación.

En la capital provincial, el Paraná alcanzó los 7,07 metros y superó el nivel de evacuación establecido en siete metros. El agua ingresó a viviendas del barrio Anahí, ubicado en el sector norte de la ciudad.

Las autoridades municipales también restringieron el acceso a Punta San Sebastián, un sector tradicional de la costanera, debido a la proximidad del agua a las defensas.

En Goya, el río llegó a 5,48 metros, por encima del nivel de alerta de 5,20 metros, y cubrió el paseo inferior de la costanera. Por su parte, Empedrado había declarado la emergencia hídrica.

Dos trabajadores rurales murieron durante la creciente

La inundación también dejó consecuencias fatales. Dos peones rurales murieron en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista, cuando realizaban tareas relacionadas con el traslado de ganado hacia tierra firme.

Los trabajadores habían desaparecido en medio de la creciente y posteriormente fueron encontrados sin vida.

La situación de emergencia también alcanzó a localidades de Misiones, donde permanecían familias evacuadas, aunque en algunos sectores el Paraná comenzó a estabilizarse o descender.

En Paraguay, las inundaciones afectaron a unas 2.000 personas, lo que reflejó el alcance regional de la creciente.