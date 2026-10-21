Las familias evacuadas en Concordia comenzaron a regresar: cómo sigue el estado de los ríos

Las seis familias que habían sido evacuadas en Concordia comenzaron a regresar a sus hogares este miércoles. El retorno se inició mientras el río mantiene una tendencia descendente y se ubica por debajo del nivel de alerta establecido para la ciudad.

La última medición registró una altura de 10,56 metros, frente a los 11 metros que marcan el umbral de alerta y los 12,50 metros fijados para la evacuación.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que la situación hídrica general permanece controlada. El organismo continúa monitoreando los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas.

El río baja en varias ciudades

Además de Concordia, el informe registra descensos en Colón, donde el río alcanzó los 6,71 metros. En esa localidad, el nivel de alerta es de 7,10 metros y el de evacuación, de 7,90.

En Gualeguaychú, la altura se ubicó en 2,90 metros, también en bajante y por debajo de los 3,50 metros de alerta. En Boca Gualeguaychú se midieron 2,74 metros, con tendencia descendente y un umbral de alerta de 2,90.

Concepción del Uruguay también presenta una bajante, de acuerdo con el relevamiento provincial. En esa ciudad, las referencias son de 5,30 metros para alerta y 6,30 para evacuación.

Leves crecidas en otras localidades

En Federación, el río subió a 2,81 metros, todavía por debajo del nivel de alerta de 3,90. La Paz registró 5,30 metros, con una referencia de alerta de 5,80, mientras que Hernandarias alcanzó los 4,46 metros, frente a un umbral de 5,50.

La tendencia creciente también se observa en Paraná, con 3,82 metros, y en Diamante, con 4,17. Los niveles de alerta para esas ciudades están establecidos en 4,70 y 5,30 metros, respectivamente.

En Victoria se registraron 3,75 metros, por debajo de los 4,60 de alerta. Ibicuy, en tanto, alcanzó los 0,95 metros, con una referencia de alerta de 2 metros.

Sin riesgos meteorológicos adicionales previstos

Mientras avanza el regreso de las familias en Concordia, Defensa Civil indicó que no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos adicionales para la población.

Según el informe, Entre Ríos se encuentra bajo nivel verde conforme a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. El seguimiento provincial continúa ante las distintas tendencias que presentan los ríos.