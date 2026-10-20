El río Uruguay continúa en descenso, pero las lluvias podrían prolongar los niveles altos

El río Uruguay continúa en descenso, aunque las precipitaciones previstas para la próxima semana podrían demorar la bajante y prolongar los niveles elevados en distintas localidades ribereñas. Así lo informó este martes 20 de octubre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que actualizó las alturas y las previsiones hidrológicas.

Según el nuevo reporte, Concepción del Uruguay permanece por encima del nivel de alerta, mientras que Colón y la Boca del Gualeguaychú registraron descensos respecto de las mediciones difundidas el domingo.

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande anticipó que, hasta las 15 horas del miércoles 21 de octubre, el caudal medio diario evacuado variará entre 16.000 y 15.500 metros cúbicos por segundo.

Las alturas del río Uruguay en Entre Ríos

En Colón, el río alcanzó los 6,70 metros, por debajo del nivel de alerta establecido en 7,10 metros. Por su parte, Concepción del Uruguay registró 5,40 metros, diez centímetros por encima de su umbral de alerta de 5,30 metros.

En la Boca del Gualeguaychú, la altura descendió a 2,70 metros, por debajo del nivel de alerta de 2,90 metros. En territorio uruguayo, Paysandú registró 5,60 metros y Fray Bentos alcanzó los 2,70 metros.

Respecto de las localidades cercanas a Salto Grande, el organismo informó que las cotas máximas previstas para Concordia y Salto no superarían los 10,70 y 11 metros, respectivamente. Además, el embalse tenderá a los 35,10 metros, con los vertederos abiertos.

Las lluvias podrían demorar la bajante

La CARU señaló que, debido a los caudales previstos desde la represa, "se espera que continúe el descenso leve y lento de los niveles", aunque podrían registrarse variaciones aguas abajo por las oscilaciones del Río de la Plata.

Sin embargo, el informe advirtió que están previstas precipitaciones en toda la cuenca durante la próxima semana, situación que podría modificar el ritmo de descenso.

"Si bien se espera que continúe el franco descenso, la ocurrencia de estos eventos podría demorar la recesión y prolongar la persistencia de niveles altos", indicó el organismo.

De esta manera, continuará el seguimiento hidrológico en las localidades ribereñas, especialmente donde las alturas permanecen por encima de los niveles de alerta.