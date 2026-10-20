Gualeguaychú vive la segunda jornada del Mundial de Canotaje: seguí la competencia

Gualeguaychú es sede del Campeonato Mundial de Canotaje

El Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón 2026 realiza este martes su segunda jornada en la ciudad de Gualeguaychú con 25 carreras de embarcaciones dobles, distribuidas hasta las 16:10. La programación comprende pruebas masculinas, femeninas y mixtas de distintas franjas de edad, además de dos ceremonias de premiación.

Tras el inicio de las competencias individuales del lunes, la actividad deportiva se concentra ahora en las modalidades de kayak doble (K2) y canoa doble (C2). Los palistas competirán sobre el río Gualeguaychú, en el circuito ubicado entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, con la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro para el público.

Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Las pruebas previstas incluyen recorridos de 8,2, 11,4, 15,4 y 19 kilómetros, según la categoría. En las carreras de mayor exigencia se incorporan porteos, instancias en las que los competidores deben salir del agua, trasladar sus embarcaciones por tierra y regresar al río para continuar el recorrido.

La actividad comenzó a las 9 h con las primeras largadas de kayak doble masculino, seguidas por las categorías femeninas. A las 10:30 dio inicio un segundo bloque de competencias, mientras que durante la tarde tendrán lugar nuevas pruebas masculinas, femeninas y mixtas.

La programación completa de la competencia

Tras la competencia de este martes, la programación continuará el miércoles 21 con paracanotaje y la ceremonia oficial de apertura; y desde el jueves 22 hasta el domingo 25 se desarrollan las competencias juveniles, sub-23 y sénior.

🛶 Miércoles 21 de octubre | Paracanotaje y apertura

9 a 14:15 h: Entrenamiento en el circuito.

10:30 h: Reunión de jefes de equipo de paracanotaje y élite.

14:30 h: Paracanotaje masculino, categoría abierta.

14:35 h: Paracanotaje masculino VL3.

14:40 h: Paracanotaje masculino VL2.

14:45 h: Paracanotaje masculino VL1.

14:50 h: Paracanotaje femenino KL3.

14:55 h: Paracanotaje femenino KL2.

15 h: Paracanotaje femenino KL1.

17 h: Premiación del Mundial de Paracanotaje.

17:30 h: Premiación del Panamericano de Paracanotaje.

18 h: Ceremonia oficial de apertura.

🛶 Jueves 22 de octubre | Juvenil y sénior

8:30 h: C1 femenino juvenil.

10 h: K1 femenino sénior, distancia corta, serie 1.

10:30 h: K1 femenino sénior, distancia corta, serie 2.

11 h: K1 masculino sénior, distancia corta, serie 1.

11:30 h: K1 masculino sénior, distancia corta, serie 2.

12 a 13:45 h: Entrenamiento en el circuito.

13:45 h: C1 masculino juvenil.

14 h: Premiación del Mundial, C1 femenino juvenil.

14:05 h: Premiación del Panamericano, C1 femenino juvenil.

15:15 h: Final K1 femenino juvenil, distancia corta.

15:45 h: Final K1 masculino juvenil, distancia corta.

16:15 h: Final C1 femenino sénior, distancia corta.

16:45 h: Final K1 femenino sénior, distancia corta.

17:15 h: Final C1 masculino sénior, distancia corta.

17:45 h: Final K1 masculino sénior, distancia corta.

18 h: Premiaciones del Mundial, C1 masculino juvenil y pruebas de distancia corta.

18:30 h: Premiaciones del Panamericano, C1 masculino juvenil y pruebas de distancia corta.

🛶 Viernes 23 de octubre | Juvenil, sub-23 y paracanotaje

8:30 h: K1 femenino juvenil.

8:35 h: C1 masculino sub-23.

10:30 h: Paracanotaje femenino, categoría abierta.

10:35 h: Paracanotaje masculino KL1.

10:40 h: Paracanotaje masculino KL2.

10:45 h: Paracanotaje masculino KL3.

10:50 h: Paracanotaje femenino VL3.

10:55 h: Paracanotaje femenino VL2.

11 h: Paracanotaje femenino VL1.

12:20 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.

12:25 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.

12:30 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sub-23.

12:35 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sub-23.

12:40 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.

12:45 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.

12:50 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sub-23.

12:55 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sub-23.

13 h: Premiación del Mundial de Paracanotaje.

13 a 14 h: Entrenamiento en el circuito, sin práctica de porteos.

13:30 h: Premiación del Panamericano de Paracanotaje.

14 h: K1 femenino sub-23.

14:05 h: C2 masculino juvenil.

14:10 h: C1 femenino sub-23.

16:10 h: Premiación C2 masculino juvenil.

16:15 h: K1 masculino sub-23.

18:30 h: Premiaciones del Mundial, K1 femenino, C1 femenino y K1 masculino sub-23.

18:45 h: Premiaciones del Panamericano, K1 femenino, C1 femenino y K1 masculino sub-23.

🛶 Sábado 24 de octubre | Juvenil y sénior

8:30 h: K2 femenino juvenil.

8:35 h: K1 femenino.

11 h: K1 masculino juvenil.

11:05 h: C1 masculino.

11:05 h: Premiación del Mundial, K2 femenino juvenil.

11:10 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino juvenil.

13:10 a 13:45 h: Entrenamiento en el circuito.

13:45 h: Premiación del Mundial, K1 femenino sénior.

13:50 h: Premiación del Panamericano, K1 femenino sénior.

15 h: K1 masculino.

15 h: Premiación del Mundial, K1 masculino juvenil.

15:05 h: Premiación del Panamericano, K1 masculino juvenil.

17:15 h: Premiación del Mundial, C1 masculino sénior.

17:20 h: Premiación del Panamericano, C1 masculino sénior.

17:25 h: Premiación del Mundial, K1 masculino sénior.

17:30 h: Premiación del Panamericano, K1 masculino sénior.

🛶 Domingo 25 de octubre | Últimas competencias y clausura

8:30 h: C1 femenino.

10 h: K2 femenino.

10:05 h: C2 masculino.

10:05 h: Premiación del Mundial, C1 femenino sénior.

10:10 h: Premiación del Panamericano, C1 femenino sénior.

12:45 h: Premiación del Mundial, K2 femenino.

12:50 h: Premiación del Panamericano, K2 femenino.

13 h: K2 masculino juvenil.

14 h: Premiación del Mundial, C2 masculino.

14:05 h: Premiación del Panamericano, C2 masculino.

15 h: K2 masculino.

17:30 h: Premiaciones del Mundial y Panamericano, K2 masculino juvenil y sénior, y ceremonia de clausura.