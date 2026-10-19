El Mundial de Canotaje puso en marcha sus primeras competencias con palistas de todo el mundo en Gualeguaychú

Las pruebas de la categoría máster fueron las primeras en largar en el río Gualeguaychú. El trazado fluvial une el Puente Méndez Casariego con la zona portuaria y la Costanera, en un hecho sin antecedentes para el continente.
Las primeras competencias del Campeonato Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 comenzaron este lunes a las 9 en el río Gualeguaychú, sede de la primera edición de la historia que se organiza en Argentina y en Sudamérica.
El programa de esta jornada comenzó con cinco largadas entre las 9 y las 9.10, y en total sumaron 33 palistas que se midieron en el circuito que se extiende desde el Puente Méndez Casariego hasta la zona portuaria y la Costanera, un tramo del río que concentra el recorrido de todas las pruebas.
Las dos primeras carreras de la mañana correspondieron al campeonato mundial, mientras que las tres restantes pertenecieron a la de la Copa del Mundo.
La jornada se abrió a las 9 con el kayak individual (K1) masculino de 65 a 69 años, una prueba del Campeonato Mundial y reunió a 16 palistas:
- David Berglund (Australia)
- Gustavo Cirillo (Argentina)
- Marcelo Cravero (Argentina)
- Johan Dahl (Suecia)
- Egbert Gadde (Alemania)
- Todd Hyatt (Estados Unidos)
- Hendrik Jannis (Bélgica)
- Paul Lancaster (Australia)
- Jan Leysen (Bélgica)
- Maxi Llamedo (España)
- Graham Monteith (Sudáfrica)
- Colin Simpkins (Sudáfrica)
- Siarhei Yashyn (Atleta Individual Neutral)
- John Young (Australia)
- Oscar Collueque (Argentina)
- Wiet Laenen (Bélgica)
Cinco minutos más tarde partió el K1 masculino de 70 a 74 años, también del Campeonato Mundial y en el que se anotaron diez competidores:
- Nigel Briggs (Sudáfrica)
- Roberto Bustos (Argentina)
- Enrique Centeno (Argentina)
- Hugh Fisher (Canadá)
- Christiaan Greeff (Sudáfrica)
- Karoly Magda (Estados Unidos)
- Héctor Quiles (Argentina)
- Fernando Ruiz (España)
- Theo Smit (Sudáfrica)
- Chris Visser (Sudáfrica)
A las 9.05 también salió la categoría de 75 a 79 años del K1 masculino, una carrera de la Copa del Mundo, que tuvo dos palistas: Antonio Cruzado (España) y Luis Tucci (Argentina). En simultáneo, se disputó la prueba de la categoría masculina de 80 años o más, de la Copa del Mundo y con un único inscripto: John Traendly (Estados Unidos).
Las primeras rondas de la mañana se cerraron a las 9.10 con el K1 femenino de 65 a 69 años, otra competencia de la Copa del Mundo con cuatro palistas:
Kimberly Ankenbauer (Australia); Margaret Bohm (Australia); Allison Hay (Sudáfrica) y Gitte Karlshoj (Dinamarca).
En lo que respecta al resto de la primera jornada de competencia, tres deportistas de Gualeguaychú subirán al agua en el día de hoy: Nahuel Montiel competirá a las 11.05 en kayak individual masculino de 40 a 44 años; Roberto “Tito” Palacios largará a las 14.05 en canoa individual masculina de 35 a 39 años; y Jorge Fernández hará su presentación a las 16.10 en kayak individual masculino de 50 a 54 años.
El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 se extenderá hasta el 25 de octubre y reunirá a más de 700 palistas de más de 40 países, divididos entre las categorías Máster y Élite.
La concreción del primer Mundial de Canotaje Maratón de Sudamérica en las aguas del río Gualeguaychú confirma la decisión del Gobierno local de posicionar a la ciudad y a sus encantos naturales como escenario de eventos deportivos de alcance internacional, y deja a la vista la capacidad de gestión necesaria para recibir a delegaciones de decenas de países.