Comenzó el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: los horarios de las pruebas de este lunes

El Mundial de Canotaje comenzó este lunes 19 de octubre en Gualeguaychú con las competencias individuales de la categoría máster. La jornada contempla 22 carreras masculinas y femeninas, con largadas programadas entre las 9 y las 16.10.

Las pruebas se desarrollan sobre el río Gualeguaychú, en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. La Costanera ofrece distintos sectores para acompañar la actividad, que reúne a más de 700 palistas inscriptos de más de 40 países.

Según informó el municipio, el programa inicial incluye kayak individual (K1) y canoa individual (C1), con recorridos de 11,8, 15,4 y 19 kilómetros. Algunas carreras incorporan porteos: los deportistas deben salir del agua, trasladar la embarcación por tierra y regresar al río para continuar.

Los horarios de las pruebas de este lunes

El primer bloque del Mundial de Canotaje comenzó a las 9 con competencias de kayak individual. La programación difundida establece las siguientes largadas:

9: K1 masculino de 65 a 69 años.

9.05: K1 masculino de 70 a 74 años y K1 femenino de 75 a 79 años.

K1 masculino de 70 a 74 años y K1 femenino de 75 a 79 años. 9.10: K1 femenino de 65 a 69 años y K1 masculino de 70 a 74 años.

K1 femenino de 65 a 69 años y K1 masculino de 70 a 74 años. 9.15: K1 masculino de 65 a 69 años.

K1 masculino de 65 a 69 años. 11: K1 masculino de 35 a 39 años.

K1 masculino de 35 a 39 años. 11.05: K1 masculino de 40 a 44 años.

K1 masculino de 40 a 44 años. 11.10: K1 masculino de 55 a 59 años.

K1 masculino de 55 a 59 años. 11.15: K1 masculino de 45 a 49 años.

K1 masculino de 45 a 49 años. 11.20: K1 masculino de 60 a 64 años.

Por la tarde, las largadas estarán distribuidas en tres horarios, con pruebas de kayak femenino y masculino y de canoa masculina:

14: K1 femenino de 35 a 39, 40 a 44 y 55 a 59 años.

K1 femenino de 35 a 39, 40 a 44 y 55 a 59 años. 14.05: C1 masculino de 35 a 39, 40 a 44, 50 a 54 y 60 a 64 años.

C1 masculino de 35 a 39, 40 a 44, 50 a 54 y 60 a 64 años. 16.10: K1 masculino de 50 a 54 años y K1 femenino de 45 a 49, 50 a 54 y 60 a 64 años.

Las ceremonias de premiación del Mundial Máster y del Campeonato Panamericano se realizarán a las 13.15, 15.45 y 18, correspondientes a los distintos bloques de carreras.

Cómo seguirá la competencia durante la semana

Este martes 20 se disputarán las pruebas de embarcaciones dobles de la categoría máster, con competencias masculinas, femeninas y mixtas. El miércoles 21 comenzará el paracanotaje, con las primeras pruebas previstas desde las 14.30.

Ese mismo miércoles, a las 18, tendrá lugar la ceremonia oficial de apertura. Desde el jueves 22 hasta el domingo 25 se desarrollarán las competencias juveniles, sub-23 y sénior, con pruebas de distancia corta y maratón.

El Mundial de Canotaje concluirá el domingo con las últimas carreras, las premiaciones y la ceremonia de clausura, después de una semana de actividad internacional en la ciudad.

Los cortes de tránsito y la circulación por el puente

El operativo vial rige desde las 7 de este lunes hasta las 22 del domingo 25. Los cortes de circulación alcanzan seis intersecciones del sector costero:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.

Montiel y Luis N. Palma.

Urquiza y Pronunciamiento.

25 de Mayo y María Luisa Guerra.

San Martín y avenida Morrogh Bernard.

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.

El puente Méndez Casariego permanecerá habilitado para vehículos, pero no estará permitida la permanencia de peatones sobre su estructura para observar las carreras. Los medios de comunicación podrán permanecer temporalmente para realizar registros audiovisuales.

Desde la organización solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito. También recomendaron prever recorridos alternativos para desplazarse por la zona costera durante las competencias.