Gualeguaychú ya vive el Mundial de Canotaje: llegan las delegaciones y el lunes comienzan las pruebas

Gualeguaychú ya comenzó a recibir a las delegaciones del Mundial de Canotaje de Maratón 2026, que reunirá a representantes de más de 40 países. Las acreditaciones presenciales se iniciaron el sábado y continúan este domingo, mientras la Costanera concentra los preparativos para las primeras carreras del lunes.

El movimiento incluye la llegada de deportistas, entrenadores, equipos técnicos y embarcaciones. En paralelo, la organización trabaja en el acondicionamiento del predio y en los ajustes necesarios para la televisación de las competencias.

Según informó el municipio de Gualeguaychú, el centro de acreditación funciona en la Oficina de Turismo de la zona de los Obeliscos, desde las 8.30. Se prevé emitir más de 1.000 credenciales hasta el miércoles 21, inclusive.

Las acreditaciones y los preparativos en la Costanera

El registro comprende a atletas, entrenadores, jueces, jefes de equipo, personal técnico, voluntarios y periodistas. El procedimiento utiliza la plataforma Ralvy Eventos y cuenta con un sector para tomar fotografías a quienes las necesiten para completar el trámite.

En el mismo espacio se desarrollan los procedimientos de control antidopaje a cargo de la agencia designada. Además, la Federación Argentina de Canoas entrega a los integrantes de la delegación nacional la indumentaria deportiva para participar del certamen.

La Costanera también suma puestos de venta de artículos alusivos, embarcaciones y accesorios deportivos. El Club Regatas estará a cargo de las cantinas que brindarán servicio a deportistas, acompañantes y público durante las jornadas.

Cuándo comienzan las competencias del Mundial

La agenda deportiva arrancará el lunes 19 de octubre con las pruebas individuales de Máster y seguirá el martes 20 con las competencias grupales. En ambas jornadas también habrá instancias de clasificación de paracanotaje.

El miércoles 21 está prevista la carrera de paracanotaje al mediodía, con una duración estimada de dos horas. Ese día, los jefes de equipo se reunirán a las 10 en el Centro de Convenciones y, a las 18, se realizará la ceremonia de apertura “Gualeguaychú abraza al mundo”, en la Costanera, frente a la Plaza de los Amigos.

El jueves 22 comenzarán las pruebas de short race, las carreras individuales de corta distancia. Entre el viernes 23 y el domingo 25 se disputarán las competencias de larga distancia, en modalidades individuales y dobles, para mujeres y varones.

Una semana de actividad deportiva y propuestas para visitantes

Las premiaciones se realizarán durante el desarrollo del programa, con entrega de medallas cada dos o tres competencias. Para el domingo 25 se prevén carreras hasta las 15 y la ceremonia de clausura a las 17.

Como parte de la bienvenida, los atletas reciben una bolsa con un antifaz alusivo al Carnaval del País, un plano turístico, barras proteicas y una pulsera con código QR para acceder a los museos municipales. Estos espacios cuentan con audioguías en español e inglés.

La llegada de delegaciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía acompañará una semana de actividad en Gualeguaychú. Además del calendario deportivo, la programación incluye encuentros para los equipos Máster y representantes de la Federación Internacional, mientras la ciudad recibe a quienes participarán del campeonato y sus acompañantes.