Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: “La marca de la ciudad se va a ver en muchísimos lugares del mundo”

Es la primera vez que se realiza el campeonato en Argentina.

El Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026 se desarrollará en Gualeguaychú desde el lunes 19 de octubre, con la participación de casi 800 palistas provenientes de más de 40 países. La ciudad entrerriana será sede de una competencia que, según destacó el intendente Mauricio Davico, se realizará por primera vez en Sudamérica y tendrá una duración de diez días.

La ceremonia oficial de apertura está prevista para el miércoles 21 de octubre, a las 18, en la costanera, bajo el nombre “Gualeguaychú abraza al mundo”. El evento contará con transmisión por streaming y reunirá a deportistas, equipos técnicos y acompañantes de diferentes partes del mundo.

“Casi 800 palistas van a ser compitiendo, de todo el mundo, o sea, de más de 40 países”, señaló Davico durante una entrevista con Radio Nacional Gualeguaychú. La organización está a cargo de las federaciones internacional, nacional y entrerriana de canotaje, junto con el Municipio.

El impacto turístico del Mundial de Canotaje

La llegada de delegaciones internacionales ya generó movimiento en el sector turístico de Gualeguaychú. Según explicó el intendente, varios equipos reservaron hoteles completos y los establecimientos de mayor categoría tenían sus plazas comprometidas desde hacía meses.

La demanda de alojamiento también alcanzó a Pueblo General Belgrano, localidad cercana que cuenta con complejos turísticos y otras alternativas para recibir visitantes.

Aunque el Municipio todavía no contaba con una estimación definitiva del movimiento económico que produciría el campeonato, Davico anticipó que sería significativo. “Queremos ver que transcurran un poco los días, pero va a ser un impacto relevante”, expresó.

La costanera fue preparada para recibir al público

La Municipalidad realizó trabajos de acondicionamiento en la costanera para permitir que vecinos y turistas puedan observar las competencias. Entre las instalaciones se incluyeron tribunas destinadas al público.

Davico explicó que parte de la infraestructura permanecerá en el lugar después del campeonato, mientras que otros espacios podrían mantenerse durante la temporada turística.

Sin embargo, aclaró que esas decisiones dependerán del comportamiento del río y de las previsiones relacionadas con el fenómeno climático de El Niño.

Las disciplinas que se disputarán

El Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón incluirá pruebas de kayak simple y doble, además de canoa simple y doble, con distintas categorías por edades y competencias de paracanotaje.

El intendente consideró que la presencia de deportistas internacionales podría incentivar a más vecinos a acercarse a la disciplina y fortalecer el trabajo de los clubes locales.

“Yo creo que esto va a servir a que los clubes van a ser potenciados por la propia gente de Gualeguaychú que va a querer incorporarse a esta disciplina”, manifestó.

En ese sentido, destacó las condiciones naturales que ofrece la ciudad para la práctica deportiva. “Tenemos una pista impresionante que es nuestro río”, sostuvo.

También recordó la trayectoria de los deportistas locales: “Gualeguaychú tiene campeones nacionales, campeones mundiales”.

Una oportunidad para mostrar la ciudad al mundo

Davico remarcó que el campeonato permitirá proyectar internacionalmente a Gualeguaychú a través de las transmisiones digitales y la presencia de delegaciones extranjeras.

“La marca de la ciudad se va a ver en muchísimos lugares del mundo y eso es importante para el turismo y para la ciudad, para las inversiones”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que el desarrollo del campeonato estaba previsto incluso ante posibles variaciones en el nivel del río y convocó a vecinos y visitantes de toda la región a acompañar las actividades.

“Va a ser una semana a todo deporte internacional y donde van a quedar cosas muy positivas para nuestra ciudad”, concluyó.