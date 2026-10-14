“La ciudad está habilitada para el turismo”, aclaran hoteleros y gastronómicos de Gualeguaychú

Hoteleros y gastronómicos de Gualeguaychú, aclararon que la ciudad “no está inundada y que está habilitada para el turismo”. Los prestadores expresaron su preocupación por las informaciones que difunden los medios nacionales, en algunos casos, con títulos erróneos e imágenes que no son actuales.

Los registros oficiales indican que el río Gualeguaychú alcanzó los 3,09 metros en el Puerto Local y los 3 metros en Boca. En este último punto, el nivel se encuentra 10 centímetros por debajo de la altura de evacuación, por lo que se mantiene la atención sobre la evolución del curso de agua.

La situación está vinculada, en parte, a los caudales que libera la represa de Salto Grande y a las condiciones hidrológicas de la cuenca del río Uruguay.

Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, Renzo Leuze, manifestó que preocupa la desinformación respecto de las inundaciones, al subrayar que “la ciudad está súper ocupable, la costanera a disposición, como los circuitos náuticos”.

En este sentido, agregó que “la desinformación genera daños”, y ejemplificó que luego de la difusión de noticias falsas sobre la situación en Gualeguaychú, “a muchos prestadores les bajaron las reservas”.

“No hemos llegado siquiera a los niveles de alerta, como para salir a decir que la ciudad está inundada. Venimos de una temporada de invierno malísima para hoteleros y gastronómicos, y esto no ayuda en nada”, señaló el dirigente.

Además, expresó que “últimamente manejamos un turismo de fines de semana y escapadas, y toman la decisión a último momento, pero si salen esas informaciones, seguramente mucha gente toma la decisión de suspender el viaje”.

Finalmente, el integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú añadió en diálogo con Radio Máxima: “estamos en la previa del Mundial de Canotaje que se desarrollará en nuestro río, en la costanera, un espectáculo nunca antes visto en la ciudad y en Sudamérica, pero si se viraliza información errónea no está para nada bueno”.

Del 19 al 25 de octubre, el río Gualeguaychú será escenario del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, con la llegada de delegaciones de más de 40 países.

El Mundial principal se disputará del jueves 22 al domingo 25 de octubre y contará con más de 700 palistas, además de entrenadores, jueces y equipos técnicos. El circuito estará dispuesto sobre el río Gualeguaychú, con la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

La realización de este campeonato representa una oportunidad para mostrar a Gualeguaychú ante el mundo, poner en valor su río y fortalecer el vínculo entre el deporte, el turismo y la comunidad.

La organización del evento es resultado del trabajo articulado entre las instituciones deportivas y el Gobierno municipal, con el objetivo de recibir a las delegaciones y ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de una competencia de alcance internacional.