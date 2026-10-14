Estudiantes entrerrianos dejarán su huella en el cáliz que será obsequiado al papa León XIV

Alumnos y docentes de cinco escuelas de Gualeguaychú participarán del cincelado del Cáliz de la Paz, una obra del orfebre Juan Carlos Pallarols que será entregada al sumo pontífice. La pieza combina plata con materiales bélicos de Malvinas. Las actividades serán este miércoles y jueves.
Alumnos de Gualeguaychú dejarán su huella en el Cáliz de la Paz que recibirá el Papa León XIV, una obra colectiva del reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols. La propuesta se desarrollará este miércoles 14 y jueves 15 de octubre en cinco establecimientos educativos de la ciudad, donde estudiantes y docentes podrán participar del cincelado de la pieza y escribir mensajes destinados al pontífice.
La actividad estará encabezada por Estanislao Julianes, colaborador y embajador de Pallarols, quien llegó a Gualeguaychú para presentar el cáliz, el bastón de mando presidencial y la Rosa de Malvinas. Las tres creaciones forman parte de una propuesta educativa y cultural que busca transmitir valores vinculados con la paz, la democracia, la memoria y la identidad nacional.
En declaraciones a R2820, Julianes explicó que mantiene una relación de amistad con el reconocido artesano y que su tarea consiste en recorrer distintas localidades para acercar sus obras a la comunidad. “Soy amigo de él, no soy orfebre y, de alguna manera, fuimos avanzando con las cosas que él hace para poder viajar por el país y mostrárselas”, expresó.
Cómo se transforman las balas de Malvinas en símbolos de paz
Uno de los aspectos centrales de la presentación es el proceso mediante el cual Pallarols transforma restos de municiones utilizadas en conflictos bélicos en rosas de bronce destinadas a iniciativas solidarias.
Julianes mostró una vaina servida y explicó que se trata del elemento que queda después de disparar una munición. Según detalló, el artesano utiliza ese material para elaborar sus creaciones.
“Juan Carlos la funde, la derrite con fuego y a 900 grados se transforma como en una crema, que después se solidifica”, explicó.
El proceso permite obtener un lingote de bronce que, de acuerdo con Julianes, contiene aproximadamente 15 vainas. Posteriormente, el material pasa por una máquina con rodillos que reduce progresivamente su espesor.
“Cuando está terminado, él lamina el lingote, lo va haciendo cada vez más finito en una máquina con rodillos y, cuando queda una chapita de menos de un milímetro, entonces lo recorta y hace dos rosas”, describió.
Las primeras dos rosas elaboradas mediante este procedimiento fueron llevadas a las Islas Malvinas. Una quedó en el cementerio de Darwin y la otra en el cementerio de San Carlos.
Más de 400 rosas destinadas a acciones solidarias
Julianes destacó que el proyecto comenzó a adquirir reconocimiento internacional cuando se difundió la iniciativa de transformar restos de municiones en flores.
Según relató, Pallarols comenzó a recibir vainas servidas provenientes de distintas guerras, incluso aportadas por veteranos británicos del conflicto de Malvinas.
“Le empiezan a mandar vainas servidas de otras guerras del mundo: la Primera Guerra Mundial, la Segunda, Vietnam, Corea, la Guerra Civil Española. Ahora le mandaron de Gaza y Ucrania”, enumeró.
El colaborador del orfebre remarcó que las rosas tienen un destino exclusivamente solidario y que no se comercializan. “Se han hecho más de 400 para ayudar en hospitales, talleres protegidos, centros de día, ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina”, señaló.
De esta manera, materiales originalmente vinculados con conflictos armados se transforman en piezas destinadas a colaborar con instituciones y organizaciones sociales.
El cáliz que recibirá el Papa León XIV
Julianes explicó que la elaboración del cáliz destinado al pontífice comenzó después del fallecimiento del Papa Francisco, a partir del trabajo artesanal desarrollado por Pallarols.
“Después que muere el Papa Francisco, entonces funde una rosa, de la misma forma que lo hizo con las vainas, y cuando tenía el lingote, después que se enfría, empieza a hacerle el cáliz al Papa León XIV”, relató.
Durante la entrevista también mostró parte de la pieza y explicó sus características. “Esta es la copa, para los que no saben qué es un cáliz, es como si fuese una copa con un pie más grande, que se hace en oro, plata y a veces bronce también, que tiene un cuello”, detalló.
Asimismo, indicó que la obra cuenta con una estructura denominada subcopa y que algunas de sus partes reciben un baño de oro.
El cáliz está destinado a ser utilizado durante las celebraciones religiosas y será entregado al Papa León XIV como un símbolo de paz, fraternidad y encuentro.
Los estudiantes podrán cincelar el cáliz y escribirle al Papa
Una de las particularidades de la iniciativa es que los alumnos podrán participar directamente de la elaboración de la pieza mediante pequeños golpes sobre el metal. “Lo que se ofrece hoy es que la gente pueda, con un cincel, participar cincelando el cáliz que va a recibir el Papa”, explicó Julianes.
El colaborador de Pallarols destacó que la invitación no está limitada a personas de la religión católica, sino que busca promover la participación de toda la comunidad. “Si vos sos creyente, podés mandar un mensaje al Papa. Sería como rezar. Y si vos practicás otra religión, también podés participar”, expresó.
En ese sentido, recordó el mensaje de diálogo entre religiones promovido por Francisco y sostuvo que “todos están invitados a participar”.
Además, los asistentes tendrán la posibilidad de dejar un mensaje escrito en un libro que acompañará la obra. “Acá hay un libro donde los que quieren también le pueden escribir un mensaje al Papa y decirle cosas lindas o pedirle algo”, manifestó.
Qué escuelas participarán de la actividad
El Gobierno de Gualeguaychú confirmó que Julianes visitará cinco establecimientos educativos durante las jornadas del miércoles 14 y jueves 15 de octubre.
Miércoles 14 de octubre:
9: Instituto Guadalupe.
10.30: Colegio Luis Clavarino.
19: Escuela Normal.
Jueves 15 de octubre:
9: Colegio La Salle.
10.30: Escuela Técnica Nº 3.
En cada institución se presentarán las piezas y se explicará su proceso de elaboración, con especial atención al significado histórico y simbólico de los materiales utilizados.
El bastón presidencial y la Rosa de Malvinas
Además del cáliz, Julianes llevará a las escuelas el bastón de mando presidencial y la Rosa de Malvinas, otras dos obras representativas de Pallarols.
“El bastón de mando presidencial es el objeto primordial de Juan Carlos, el más conocido popularmente, donde también les cuento la historia en las escuelas y cómo es todo el proceso”, expresó.
El bastón constituye uno de los símbolos de la democracia argentina y está vinculado con la tradición institucional de la transmisión del mando presidencial.
Por su parte, la Rosa de Malvinas representa un homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de 1982, además de mantener viva la memoria del conflicto y el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
Desde el Gobierno de Gualeguaychú destacaron que esta propuesta busca promover el conocimiento de la historia nacional y fortalecer el compromiso con los valores de convivencia y solidaridad.
Así, los alumnos de Gualeguaychú tendrán la posibilidad de incorporar sus marcas y mensajes a una obra que será entregada al Papa León XIV, formando parte de una experiencia que vincula el arte con la memoria colectiva y la construcción de la paz.