El Partido Popular ganó las elecciones en España con 133 diputados, seguido por el PSOE de Pedro Sánchez, que obtuvo 117. Vox consiguió 51 escaños y su respaldo permitiría a Alberto Núñez Feijóo superar la mayoría absoluta necesaria para la investidura.
El Partido Popular (PP) se impuso en las elecciones en España de este domingo 29 de noviembre, con el 32,35% de los votos y 133 diputados. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo superó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que obtuvo 117 escaños y el 29,07% de los sufragios.
Con el escrutinio finalizado, Vox se consolidó como la tercera fuerza política del país. El partido conducido por Santiago Abascal consiguió 51 diputados, con el 15,91% de los votos, y quedó en una posición determinante para la conformación de una eventual mayoría parlamentaria.
Si bien el PP aventajó al PSOE por 16 bancas, no consiguió por sí solo los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo con Vox permitiría reunir 184 representantes, cifra suficiente para superar ese umbral.
Elecciones en España: cómo quedó conformado el Congreso
Los resultados electorales dejaron a las fuerzas de derecha con la posibilidad de reunir 186 diputados, si a los representantes del Partido Popular y Vox se suman los dos legisladores de Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo 11 escaños, con el 3,14% de los sufragios, mientras que Frente Amplio (FA) consiguió diez representantes, con el 4,97%.
La distribución de bancas entre las principales fuerzas políticas quedó conformada de la siguiente manera:
Partido Popular (PP): 133 diputados (32,35%).
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 117 diputados (29,07%).
Vox: 51 diputados (15,91%).
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 11 diputados (3,14%).
Frente Amplio (FA): 10 diputados (4,97%).
Unión del Pueblo Navarro (UPN): dos diputados.
Cómo se definirá quién será el próximo presidente del Gobierno
El resultado de las elecciones generales no determina directamente quién ocupará la presidencia del Gobierno español. El país cuenta con un sistema parlamentario en el que los ciudadanos eligen a sus representantes y es el Congreso de los Diputados el encargado de decidir la investidura del jefe del Ejecutivo.
Para acceder a la presidencia en una primera votación, el candidato deberá conseguir el respaldo de al menos 176 de los 350 legisladores que integran la Cámara baja. En caso de no alcanzar esa cifra, podrá ser investido en una segunda votación mediante una mayoría simple.
En ese escenario, las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas serán determinantes. Aunque el Partido Popular se convirtió en la agrupación más votada, todavía deberá conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para que Núñez Feijóo llegue a La Moncloa.
Pedro Sánchez quedó segundo y Vox amplió su representación
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018, buscó continuar al frente del Ejecutivo tras convocar a elecciones anticipadas en un contexto de bloqueo legislativo. Sin embargo, el PSOE quedó relegado al segundo lugar, con 117 diputados, publicó Ámbito.
Alberto Núñez Feijóo, principal referente de la oposición, consiguió imponerse en los comicios y quedó en condiciones de buscar los acuerdos necesarios para afrontar el proceso de investidura.
Por su parte, Santiago Abascal consolidó a Vox como la tercera fuerza parlamentaria. Los 51 escaños obtenidos por su formación le otorgaron un papel central en las negociaciones que deberán desarrollarse para definir la composición del próximo Gobierno español.