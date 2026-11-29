El horóscopo de la primera semana de diciembre anticipa cambios en los vínculos, las emociones y la comunicación. Los movimientos de la Luna, Venus y Mercurio marcarán las tendencias astrológicas para los doce signos del zodíaco.
El horóscopo semanal del 30 de noviembre al 6 de diciembre anticipa una etapa de cambios en las relaciones personales, la comunicación y el manejo de las emociones. Según las interpretaciones astrológicas, los primeros días del último mes del año estarán asociados con la revisión de prioridades y la planificación de nuevos proyectos.
Durante la semana, la Luna recorrerá los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Estos movimientos estarán acompañados por los cambios de signo de Venus y Mercurio, vinculados en la astrología con los afectos y la expresión de las ideas.
El cuarto menguante en Virgo, el ingreso de Venus en Escorpio y la llegada de Mercurio a Sagitario serán algunos de los acontecimientos que marcarán las predicciones para cada integrante del zodíaco.
Horóscopo semanal: las predicciones para los doce signos
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
La semana estará orientada a revisar los deseos personales y la manera de relacionarse con los demás. El desafío será encontrar un equilibrio entre las propias necesidades y las expectativas ajenas, sin relegar los objetivos individuales.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Las rutinas, el bienestar cotidiano y los vínculos cercanos ocuparán un lugar central. Los próximos días serán una oportunidad para reorganizar prioridades, revisar hábitos y dedicar mayor atención al descanso.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
La creatividad y los proyectos personales tendrán protagonismo. El ingreso de Mercurio en Sagitario estará asociado con nuevas oportunidades de diálogo, intercambios de ideas y conversaciones pendientes.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Los asuntos familiares y las emociones estarán en primer plano. La recomendación astrológica será revisar aquellas situaciones que generan inquietud, sin apresurarse a encontrar respuestas o tomar decisiones.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La Luna comenzará la semana en este signo. Será una etapa propicia para recuperar el entusiasmo, reconocer las necesidades personales y reflexionar sobre el lugar que ocupan los propios deseos en las decisiones cotidianas.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
El cuarto menguante en Virgo estará relacionado con la necesidad de ordenar prioridades y modificar hábitos. La semana invitará a dejar atrás compromisos que generan desgaste y concentrarse en objetivos concretos.
Los signos que tendrán novedades en sus vínculos y proyectos
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
El tránsito lunar por este signo pondrá el foco en las relaciones interpersonales. La búsqueda de acuerdos será importante, aunque también será necesario establecer límites y reconocer las propias necesidades.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
El ingreso de Venus y la llegada de la Luna durante el fin de semana estarán asociados con una mayor intensidad emocional. Los afectos, el deseo y la autoestima serán los principales temas de reflexión.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Mercurio ingresará en este signo el domingo. Según las predicciones, favorecerá la expresión de ideas, los intercambios y el interés por explorar nuevos horizontes o retomar proyectos personales.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Las responsabilidades y los objetivos a largo plazo estarán en el centro de la atención. Será una semana para evaluar qué compromisos mantienen su importancia y cuáles requieren una reorganización.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Las amistades, los proyectos compartidos y los objetivos colectivos cobrarán relevancia. La propuesta será reflexionar sobre los espacios de pertenencia y las relaciones que acompañan el crecimiento personal.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Los proyectos profesionales y las aspiraciones personales marcarán el comienzo de diciembre. La apertura a nuevas perspectivas permitirá reconsiderar algunas ideas establecidas y explorar otras posibilidades.