Franco Colapinto lamentó la demora en boxes durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, donde terminó decimotercero este domingo. El argentino consideró que la primera detención condicionó sus posibilidades de sumar puntos, aunque se mostró satisfecho con su desempeño en el circuito de Lusail.

El piloto de Alpine ganó una posición respecto de su lugar de largada y llegó a ubicarse sexto durante el primer tramo de la competencia, en el que extendió el uso de sus neumáticos hasta el límite permitido por el reglamento.

"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Dt4HOPQomi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Sin embargo, una demora durante el cambio de neumáticos lo relegó varias posiciones y complicó sus posibilidades de finalizar entre los diez primeros.

Colapinto lamentó el tiempo perdido en boxes

“El primer stint fue muy bueno, después nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero en general teníamos un buen balance del auto, no estábamos mal”, explicó el argentino en declaraciones a ESPN.

En ese sentido, remarcó: “Es muy difícil cuando ganás tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes”.

“Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada, que fue seis, siete segundos más lenta de lo que debería haber sido. Una lástima”, añadió el piloto.

Conforme con su rendimiento en Qatar

Más allá del resultado, Colapinto destacó su actuación individual en un circuito que, por sus características, históricamente le presentó dificultades.

¡NO SE PUEDE CREER! Los mecánicos de Alpine tuvieron problemas con el neumático delantero izquierdo y Franco Colapinto se demoró muchos segundos en su parada en boxes. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/v0z9dTNt2d — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

“Estoy contento con mi performance. Este es un circuito que siempre me costó bastante, curvas largas que a veces se me complican un poquito más por mi estilo de manejo”, explicó.

“Este fin de semana fui muy bien en qualy, muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo, maximicé todo mucho, muy consistente. Eso es lo mejor. Después, fue un finde difícil para el equipo, no nos cayó bien la pista”, agregó.

Las expectativas para el cierre de la temporada

El argentino, que venía de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, puso el foco en Abu Dhabi, escenario de la última fecha del calendario de la Fórmula 1.

“Intentaremos mejorar eso para la próxima y trataremos de terminar mejor en Abu Dhabi”, concluyó Colapinto.