La construcción de dos nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná volvió a formar parte de la agenda bilateral de Argentina y Paraguay. Durante un encuentro en Asunción, los mandatarios Javier Milei y Pedro Alliana acordaron avanzar con los proyectos de Corpus Christi, en Misiones, e Itatí-Itá Corá, en Corrientes.

Ambas iniciativas demandarían una inversión conjunta estimada en 10.000 millones de dólares. Sin embargo, su concreción dependerá del financiamiento, los estudios técnicos pendientes y la resolución de las objeciones ambientales que históricamente frenaron las obras.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló que las conversaciones incluyeron proyectos de infraestructura y generación eléctrica. Además, anticipó que se buscará avanzar mediante un esquema de alianza público-privada, con participación de capitales privados y mecanismos de concesión, publicó Perfil.

Corpus Christi: el antecedente del rechazo popular

El proyecto de la represa Corpus Christi contempla su emplazamiento entre la localidad misionera de Corpus y el departamento paraguayo de Itapúa, en un tramo del río Paraná ubicado entre las centrales hidroeléctricas de Yacyretá e Itaipú.

La iniciativa tiene antecedentes que se remontan a 1960. Dos décadas después se avanzó con un acuerdo para impulsar las obras, aunque las dificultades técnicas y las controversias ambientales impidieron su ejecución.

Uno de los principales antecedentes fue el plebiscito realizado en Misiones en 1996, cuando el 88% de los votantes rechazó la construcción de la represa. Posteriormente, la provincia ratificó esa decisión mediante una ley.

Las características del proyecto hidroeléctrico

La reactivación de las conversaciones entre ambos gobiernos volvió a instalar la discusión sobre una obra que durante décadas generó controversias por sus posibles consecuencias ambientales.

Según las proyecciones técnicas, Corpus Christi podría contar con 20 turbinas tipo Kaplan, una potencia instalada de 2.880 megavatios y una generación cercana a los 20.000 gigavatios hora anuales.

Enrique Guardo, director de la Delegación argentina ante la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (Comip), estimó que la construcción demandaría unos 5.000 millones de dólares, con un plazo de ejecución de entre cinco y seis años.

Itatí-Itá Corá: estudian las áreas que podrían quedar inundadas

El segundo proyecto hidroeléctrico estaría ubicado aguas abajo de Yacyretá, entre la localidad correntina de Itatí y el distrito paraguayo de Mayor Martínez, en el departamento de Ñeembucú.

A diferencia de Corpus Christi, la iniciativa todavía se encuentra en una etapa de estudios técnicos. El Instituto Nacional del Agua (INA) realiza análisis hidráulicos para elaborar el anteproyecto y determinar las superficies que podrían quedar inundadas.

Los trabajos también contemplan el estudio de las variaciones en los niveles y caudales del río, el comportamiento del oleaje y la dinámica del agua y los sedimentos.

Una inversión estimada en USD 10.000 millones

Las estimaciones sobre la capacidad instalada de Itatí-Itá Corá oscilan entre los 1.600 y los 2.000 megavatios. Según un informe del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), su construcción demandaría alrededor de 5.000 millones de dólares.

En conjunto, las dos represas podrían representar el 4,9% de la potencia instalada total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y aportar cerca del 10,6% de la generación eléctrica anual argentina, de acuerdo con las proyecciones citadas.

Al tratarse de emprendimientos binacionales, la energía producida se distribuiría en partes iguales entre Argentina y Paraguay.