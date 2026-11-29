Las elecciones de 2027 empiezan a ordenar el escenario político provincial, con distritos que ya anunciaron cuándo votarán y otros que todavía deben definir su calendario. Entre estos últimos se encuentra Entre Ríos, cuya fecha no figura entre las convocatorias informadas.

Neuquén, Chubut, Tucumán, Salta y Santa Fe tienen previstas jornadas propias para elegir autoridades. Catamarca, en cambio, confirmó que realizará sus comicios junto con los nacionales del 24 de octubre.

Según un relevamiento de Noticias Argentinas, esos seis distritos ya definieron cómo organizarán sus calendarios. En paralelo, comenzaron a surgir postulaciones y negociaciones, aunque los nombres mencionados no constituyen todavía listas oficializadas.

Neuquén abrirá el calendario y luego votarán Chubut y Tucumán

Neuquén convocó para el 14 de febrero y el gobernador Rolando Figueroa buscará otro mandato con Comunidad. El exgobernador Jorge Sobisch confirmó que competirá con un nuevo espacio, mientras que el peronismo mantiene conversaciones para ordenar una propuesta.

Chubut votará el 21 de marzo, con Ignacio Torres interesado en continuar al frente del Ejecutivo. En la oposición aparece Juan Pablo Luque, quien ya lo enfrentó en 2023 y promueve una candidatura de consenso dentro del peronismo.

Tucumán tendrá sus elecciones el 9 de mayo. Osvaldo Jaldo pretende presentarse nuevamente, aunque su eventual candidatura enfrenta cuestionamientos judiciales sobre los límites constitucionales; Juan Manzur, por su parte, manifestó su intención de construir una alternativa.

Salta y Santa Fe también definieron sus fechas

En Salta, Gustavo Sáenz convocó a votar el 16 de mayo mediante el Decreto 762. El mandatario buscará otro período y sostiene que la cláusula transitoria de la reforma constitucional lo habilita a competir.

El exgobernador Juan Manuel Urtubey trabaja en un armado con raíces en el justicialismo salteño, junto con dirigentes como Pablo Kosiner. Ese sector todavía no definió quién encabezará su propuesta.

Santa Fe fijó las PASO para el 18 de abril y las generales para el 13 de junio, con Maximiliano Pullaro en busca de la reelección. En el peronismo, Diego Giuliano expresó su intención de competir y también aparecen como posibles postulantes Germán Martínez y Roly Santacroce.

Catamarca unificará y Entre Ríos sigue sin fecha informada

Catamarca realizará sus elecciones el 24 de octubre, junto con las nacionales. Raúl Jalil aún debe resolver si buscará continuar o respaldará al intendente de la capital, Gustavo Saadi, dentro de un acuerdo que también involucra a Lucía Corpacci.

Entre Ríos permanece entre las provincias cuyo calendario todavía no está definido en el relevamiento. Por lo tanto, aún resta conocer si tendrá una convocatoria separada o si sus comicios coincidirán con la jornada nacional.

También falta completar el cronograma del resto de las jurisdicciones no incluidas entre los seis anuncios. Hasta que se conozcan las convocatorias correspondientes, no puede darse por confirmado que todas votarán en octubre ni que las candidaturas en discusión serán las definitivas.