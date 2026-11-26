El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones ni ausencias.

Los 72 integrantes de la Cámara alta participaron de la votación, en la que los tres representantes de Entre Ríos mantuvieron posiciones contrapuestas, en línea con sus respectivos bloques políticos.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Además de la suspensión de las primarias, contempla la incorporación de Ficha Limpia y otras modificaciones al sistema electoral argentino.

Cómo votaron los senadores entrerrianos

De acuerdo con el detalle de la votación nominal difundido por Infobae, los dos representantes entrerrianos de La Libertad Avanza acompañaron la propuesta del Gobierno nacional, mientras que el senador justicialista expresó su rechazo.

El oficialismo consiguió reunir los votos necesarios mediante el acompañamiento de legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes bloques provinciales.

En tanto, el rechazo estuvo encabezado por el bloque Justicialista, junto con representantes de otras fuerzas políticas.

Uno por uno: cómo votaron los 72 senadores

La reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO de 2027 obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones ni ausencias.

Los 43 senadores que votaron a favor

Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires).

Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza – San Luis).

Romina María Almeida (La Libertad Avanza – Entre Ríos).

Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza – Córdoba).

Carlos Omar Arce (Movimiento por Misiones – Misiones).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza – San Luis).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza – Jujuy).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza – Jujuy).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza – Entre Ríos).

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza – Ciudad de Buenos Aires).

José María Carambia (Movere Santa Cruz – Santa Cruz).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza – Neuquén).

Julieta Corroza (La Neuquinidad – Neuquén).

Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO – Chubut).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas – Corrientes).

Flavio Sergio Fama (UCR – Catamarca).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza – Río Negro).

Natalia Elena Gadano (Movere Santa Cruz – Santa Cruz).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza – Chaco).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO – Misiones).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza – Salta).

María Victoria Huala (Frente PRO – La Pampa).

Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza – Córdoba).

Mariana Juri (UCR – Mendoza).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa).

Claudia Cecilia López (La Libertad Avanza – La Rioja).

Carolina Losada (UCR – Santa Fe).

Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza – Neuquén).

María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza – Ciudad de Buenos Aires).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza – San Juan).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza – Salta).

Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza – Formosa).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Movimiento por Misiones – Misiones).

Flavia Gabriela Royon (Primero los Salteños – Salta).

Silvana Lorena Schneider (UCR – Chaco).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR – Mendoza).

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut – Chubut).

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes).

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas – Córdoba).

Eduardo Alejandro Vischi (UCR – Corrientes).

Los 29 senadores que votaron en contra

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal – Catamarca).

Beatriz Luisa Ávila (Independencia – Tucumán).

Adán Humberto Bahl (Justicialista – Entre Ríos).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista – La Pampa).

Jorge Milton Capitanich (Justicialista – Chaco).

Lucía Benigna Corpacci (Justicialista – Catamarca).

Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista – Buenos Aires).

Juliana Di Tullio (Justicialista – Buenos Aires).

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista – Mendoza).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista – San Juan).

María Teresa Margarita González (Justicialista – Formosa).

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista – Santa Cruz).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista – Santa Fe).

Carlos Alberto Linares (Justicialista – Chubut).

Cándida Cristina López (Justicialista – Tierra del Fuego).

María Florencia López (Justicialista – La Rioja).

Juan Luis Manzur (Justicialista – Tucumán).

Ana Inés Marks (Justicialista – Río Negro).

José Miguel Ángel Mayans (Justicialista – Formosa).

Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal – Tucumán).

María Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy).

Elia Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago – Santiago del Estero).

José Emilio Neder (Justicialista – Santiago del Estero).

Mariano Recalde (Justicialista – Ciudad de Buenos Aires).

Jesús Fernando Rejal (Justicialista – La Rioja).

Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal – San Luis).

Martín Ignacio Soria (Justicialista – Río Negro).

Sergio Mauricio Uñac (Justicialista – San Juan).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago – Santiago del Estero).

El proyecto deberá ser tratado por Diputados

Tras obtener media sanción en el Senado, la reforma electoral será remitida a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para convertirla en ley.

En caso de que la Cámara baja apruebe el proyecto sin modificaciones, quedará sancionado. Si introduce cambios, deberá regresar al Senado para su tratamiento.

Por lo tanto, la suspensión de las PASO de 2027 todavía no quedó definitivamente establecida.