La cantidad de empresas que recurrieron al procedimiento preventivo de crisis (PPC) en 2026 alcanzó el nivel más alto de la última década, según los datos del Ministerio de Capital Humano incluidos en el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, este miércoles ante el Senado.

Entre el 1° de enero y el 4 de noviembre, 232 empresas iniciaron este procedimiento, una herramienta que permite negociar alternativas ante posibles despidos o suspensiones de trabajadores por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.

Del total de expedientes iniciados, solamente 22 alcanzaron acuerdos homologados por la autoridad laboral. Las medidas contempladas en esos trámites involucraron a 7.905 trabajadores.

Los procedimientos de crisis aumentaron por tercer año consecutivo

La cantidad de empresas que recurrieron a este mecanismo registró un crecimiento sostenido desde 2023, en un contexto marcado por la caída del consumo, la presión de las importaciones y las dificultades financieras de distintos sectores productivos.

En 2023 se contabilizaron 42 procedimientos preventivos de crisis, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 131 y en 2025 llegó a 158.

Con los 232 expedientes registrados en poco más de diez meses de 2026, el incremento respecto de todo el año anterior fue del 46,8%.

El registro de este año superó el máximo anterior de la serie, correspondiente a 2019, cuando se iniciaron 184 procedimientos en un contexto de contracción de la actividad económica.

Durante la pandemia, en tanto, las solicitudes habían disminuido considerablemente, en coincidencia con la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En 2020 se contabilizaron 26 trámites y en 2021, otros 24.

Solo 22 empresas alcanzaron acuerdos homologados

De acuerdo con el informe del Ministerio de Capital Humano, la mayoría de los expedientes iniciados durante 2026 todavía no había alcanzado una resolución.

La situación de los procedimientos era la siguiente:

82 expedientes observados.

52 en guarda temporal por incumplimiento de requisitos.

23 en trámite.

22 con proyectos de homologación.

22 con acuerdos homologados.

13 con audiencias programadas.

Nueve en audiencia preliminar.

Cinco en la primera audiencia formal.

Tres en instancia de negociación.

Uno concluido sin acuerdo.

Entre los acuerdos homologados, las empresas asumieron compromisos destinados a garantizar las fuentes laborales y evitar suspensiones de personal.

En aquellos casos en los que se acordaron suspensiones bajo los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, las compañías se comprometieron a no reducir sus nóminas.

Qué es el procedimiento preventivo de crisis

El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta legal a la que recurren las empresas que prevén despedir o suspender a una proporción significativa de sus trabajadores debido a dificultades económicas, razones tecnológicas o situaciones de fuerza mayor.

El mecanismo contempla una instancia de negociación entre la empresa, el sindicato correspondiente y la autoridad laboral nacional o provincial.

Su objetivo es analizar posibles alternativas y alcanzar acuerdos antes de que se efectivicen los despidos o las suspensiones.

El contexto económico y la pérdida de empresas

Los datos se conocieron luego de que la economía argentina cerrara el tercer trimestre de 2026 en recesión técnica, con dificultades particularmente en sectores que demandan una importante cantidad de mano de obra.

Según publicó Infobae, desde diciembre de 2023 el país perdió 32.429 empresas. A ese escenario se sumó la falta de financiamiento durante 2026 del programa REPRO, que permitía otorgar asistencia salarial a compañías en dificultades económicas.

Esta herramienta había sido utilizada en años anteriores como una alternativa para preservar puestos de trabajo y evitar despidos.

La respuesta del Gobierno nacional

Las cifras formaron parte del informe de gestión que Diego Santilli presentó ante la Cámara de Senadores, en el que respondió más de 1.200 preguntas formuladas por los legisladores.

En materia laboral, el Ministerio de Capital Humano señaló que trabaja para “optimizar los procesos” vinculados con los procedimientos preventivos de crisis.

Según indicó la cartera nacional, el objetivo es que los trámites resulten “más ágiles y eficientes para las partes”.