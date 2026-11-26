REDACCIÓN ELONCE
En pleno debate por el Presupuesto 2027, el diputado nacional Guillermo Michel confirmó a Elonce que su bloque votará en contra del proyecto. Cuestionó la falta de discusión sobre el financiamiento universitario, la discapacidad y el mantenimiento de las rutas nacionales.
El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, anticipó este jueves que su bloque votará en contra del Presupuesto 2027, durante la sesión que se desarrollaba en la Cámara de Diputados de la Nación. En diálogo con el programa Buenas Noches, de Elonce, cuestionó la falta de debate sobre distintas partidas y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por el presunto incumplimiento de leyes sancionadas por el Congreso.
El legislador aclaró que comparte la necesidad de contar con una herramienta que establezca los recursos y gastos de la administración nacional. “La Argentina necesita tener Presupuesto, dar previsibilidad no solo a los inversores del exterior, sino los argentinos que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar”, expresó.
Sin embargo, manifestó sus diferencias con la gestión libertaria y sostuvo: “Es necesario tener una ley de Presupuesto. El problema es que el gobierno está incumpliendo con todas las leyes que se aprueban”.
Cuestionamientos por el financiamiento universitario
Entre los principales puntos de conflicto, Michel mencionó los recursos destinados a las universidades públicas. El diputado señaló que, pese a la existencia de una ley y un pronunciamiento judicial, las instituciones educativas no estarían recibiendo los fondos correspondientes.
“La plata no se envía”, afirmó y precisó: “No estamos diciendo ni siquiera para aumentarle el salario a los docentes de las universidades, sino para poder que funcionen con los mínimos recursos necesarios, indispensables para un normal funcionamiento”.
Asimismo, cuestionó el proceder del Ejecutivo frente a las decisiones del Poder Legislativo. “El Congreso sanciona leyes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sea universidad, discapacidad, y el gobierno no cumple”, aseguró.
El reclamo por el mantenimiento de las rutas nacionales
Michel también hizo referencia al estado de la infraestructura vial y a los recursos destinados a la reparación de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. Según explicó, el 28% del impuesto al combustible tiene una asignación específica para financiar esos trabajos.
El legislador denunció que el Ejecutivo retiene dichos recursos para sostener el resultado de las cuentas públicas. “Se queda con la plata”, afirmó y agregó: “No envía la plata para arreglar las rutas”.
En ese sentido, reiteró su postura respecto de la necesidad de contar con una planificación económica: “Yo estoy a favor de que tengamos Presupuesto, estoy a favor de darle previsibilidad a todos los argentinos”.
Michel cuestionó la falta de debate sobre el Presupuesto 2027
El diputado entrerriano consideró indispensable analizar los fondos destinados a educación, discapacidad y organismos vinculados con la investigación científica y el desarrollo productivo, entre ellos el INTA y el Conicet.
“El gobierno tiene que cumplir con la ley y tiene que abrir el debate para que podamos discutir en particular financiamiento educativo, financiamiento de discapacidad”, sostuvo.
Además, atribuyó al oficialismo la responsabilidad por las escasas instancias de discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, desde el ingreso del proyecto el pasado 15 de septiembre. “El gobierno no quiere discutir esto”, afirmó durante la entrevista.
Advirtió sobre una partida superior a los 10.000 millones de dólares
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con los fondos contemplados en la denominada Jurisdicción 91. Michel manifestó su preocupación por la administración de esos recursos durante 2027, año en el que se realizarán elecciones nacionales.
“Hay una partida que es la jurisdicción 91, que son más de 10.000 millones de dólares, que no tiene destinado ni ministerio, ni organismo, ni agencia, ni personal a cargo”, detalló y denunció: “Es para usarlo de manera discrecional en un año electoral”.
El legislador defendió la responsabilidad fiscal, aunque reclamó que el Ejecutivo respete las asignaciones aprobadas por el Congreso. “Es necesario un Presupuesto, es necesario la previsibilidad, es necesario tener las cuentas públicas en orden, con responsabilidad fiscal, pero también hay que cumplir con las obligaciones y transferir la plata que se vota en el parlamento a donde tiene que ir”, remarcó.
“Nuestra posición es votar en contra del Presupuesto”
Consultado sobre la postura que adoptaría su bloque, Michel confirmó que rechazarán la iniciativa ante la negativa del oficialismo de discutir las observaciones planteadas por la oposición.
“Lo que queremos es abrir la discusión y como no la van a abrir, nuestra posición es votar en contra del Presupuesto”, anticipó. Al mismo tiempo, reconoció que el oficialismo estaba reuniendo los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen de mayoría.
“No es que no queremos que haya previsibilidad y cuentas públicas ordenadas. Acá el problema es que el gobierno no cumple con la ley. Lo que se vota después no lo cumple”, enfatizó.
Críticas por el aumento de los gastos fijos y el endeudamiento
Durante la entrevista, Michel también analizó las consecuencias de las políticas económicas nacionales sobre el poder adquisitivo de los hogares. El legislador consideró que las decisiones del Ejecutivo no contemplan las dificultades cotidianas de la población.
“Estamos frente a un gobierno que no cumple con la ley, frente a un gobierno que no habla de los problemas de las personas, está disociado de la realidad”, cuestionó.
Asimismo, hizo referencia al incremento de los gastos esenciales por encima de la inflación. “A la gente no le queda plata para consumir y por eso se endeuda y por eso vemos los problemas de sobreendeudamiento”, manifestó.
La reforma del Banco Central y el uso de las reservas
Michel también se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que, según confirmó durante la entrevista, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados. El legislador expresó su preocupación por las posibilidades de utilizar los activos de la entidad monetaria como garantía para nuevas operaciones financieras.
“El gobierno ahora está habilitado a utilizar las reservas para prendarlas, es decir, para usarlos como garantía para seguir tomando deuda”, explicó el diputado nacional.
En esa línea, cuestionó las operaciones vinculadas con el oro del Banco Central y afirmó: “Siguen quemando las reservas de los argentinos para seguir sosteniendo este modelo social a base de endeudamiento y hipotecando el futuro de todos los argentinos”.
A qué hora podría votarse el Presupuesto 2027
Respecto de la continuidad de la sesión legislativa, Michel estimó que el tratamiento del proyecto se extendería hasta las últimas horas de este jueves, debido a la cantidad de diputados inscriptos para hacer uso de la palabra.
“Yo entiendo que por la cantidad de oradores anotados entre las 10 y las 11 de la noche se podría estar votando Presupuesto”, adelantó durante la entrevista.
El legislador ratificó la decisión de su bloque de rechazar la iniciativa y reclamó que se garantice el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso, particularmente aquellas vinculadas con el financiamiento educativo, la discapacidad y la infraestructura vial.