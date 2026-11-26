Argentina mantiene en trámite procedimientos administrativos contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en Malvinas. Las actuaciones buscan determinar posibles infracciones por participar en operaciones desarrolladas sin autorización de las autoridades nacionales.

Las investigaciones comprenden tanto a compañías operadoras como a sus accionistas y a firmas que brindan servicios para concretar los proyectos. El alcance de las medidas supera, por lo tanto, a las empresas que poseen licencias otorgadas por el Reino Unido.

La información fue confirmada en el Informe N.º 146 de la Jefatura de Gabinete, presentado ante el Congreso el martes 24 de noviembre. La respuesta oficial surgió de una consulta del bloque justicialista, identificada como pregunta N.º 1284, según publicó iProfesional.

Qué se investiga por la actividad petrolera en Malvinas

El Ejecutivo ratificó que dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 60 sujetos para investigar posibles violaciones del artículo 2° de la Ley 26.659. Esa normativa establece prohibiciones vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

Las actuaciones continúan abiertas y no equivalen a sanciones firmes ni a condenas penales. Su finalidad es establecer si las personas y compañías involucradas incumplieron las restricciones previstas por la legislación nacional.

Entre las actividades relacionadas con este frente administrativo aparece el desarrollo de Sea Lion, uno de los principales proyectos petroleros de la Cuenca Malvinas Norte. La compañía israelí Navitas Petroleum participa mayoritariamente en el emprendimiento.

Advertencias a inversores y denuncias penales

La estrategia argentina incluye medidas dirigidas a quienes financian o facilitan las operaciones. Además de las investigaciones administrativas, se enviaron 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas de 30 Estados.

También se promovieron denuncias penales contra diez compañías y sus directivos. Ese frente judicial es independiente de los procedimientos administrativos que alcanzan a los 60 sujetos mencionados en el informe.

Según informó Escenario Mundial en octubre, las medidas argentinas tuvieron repercusiones entre los proveedores de Sea Lion. En ese contexto, Navitas debió reemplazar a dos empresas prestadoras de servicios vinculadas con el proyecto.

La controversia también tiene un frente internacional

Argentina cuestiona las licencias concedidas unilateralmente por el Reino Unido para explorar y explotar hidrocarburos en las aguas circundantes a Malvinas. El reclamo sostiene que esas actividades se realizan en una zona cuya soberanía está en disputa.

En paralelo a las acciones administrativas y penales, el país llevó el caso a instancias internacionales. Para el sábado 28 de noviembre está prevista una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino de medidas provisionales para frenar nuevas operaciones.

Esa presentación no solicita una decisión sobre la soberanía de las islas, sino medidas relacionadas con la actividad hidrocarburífera. Mientras continúa ese proceso, siguen en trámite las investigaciones nacionales sobre las personas y empresas vinculadas con la explotación petrolera.