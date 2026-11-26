Las entradas para la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera ya tienen precios confirmados y su comercialización se dividió en dos etapas. El encuentro se realizará el domingo 20 de diciembre y contará con la presencia de Lionel Messi, Juan Román Riquelme y otras figuras del fútbol mundial.

Los valores de las localidades comienzan en $130.000 para las tribunas generales, mientras que las plateas oscilan entre los $200.000 y los $380.000, según el sector elegido. En tanto, los palcos tienen un costo desde US$1.023.

La organización informó que a todos los precios anunciados se les deberá sumar un 15% correspondiente al cargo por servicio de la plataforma encargada de comercializar los tickets.

Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Carlos Tevez

Los valores establecidos para las distintas ubicaciones de la Bombonera son los siguientes:

Generales: desde $130.000.

Platea alta: desde $200.000.

Platea media: desde $300.000.

Torres: desde $300.000.

Platea baja: desde $380.000.

Palcos: desde US$1.023.

Con el cargo por servicio incluido, las entradas generales tendrán un costo mínimo de $149.500, mientras que las plateas bajas partirán desde los $437.000.

Cuándo y cómo comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes de BBVA Mastercard comenzó el miércoles 25 de noviembre al mediodía y se extenderá hasta la medianoche de este jueves, con un cupo limitado de 7.000 tickets.

Por su parte, la venta general comenzará el viernes 27 de noviembre a las 12, aunque estará sujeta a la disponibilidad de localidades tras la primera etapa de comercialización.

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través del sitio web apache.fantixtickets.com, con un máximo de cuatro localidades por usuario.

Además, los tickets serán enviados por correo electrónico y podrán transferirse a otras personas, una modalidad que se diferencia del sistema habitual de ingreso a los estadios del fútbol argentino.

Las figuras confirmadas para la despedida de Tevez

El partido homenaje, que se realizará cuatro años después del retiro profesional del Apache, reunirá a excompañeros y referentes del fútbol nacional e internacional.

Entre los invitados confirmados se encuentran Sergio “Kun” Agüero, Martín Palermo, Rio Ferdinand, Gianluigi Buffon y Leandro Paredes.

Asimismo, el propio Tevez confirmó la participación de Juan Román Riquelme y, según informó TyC Sports, también ratificó la presencia de Lionel Messi en la Bombonera.