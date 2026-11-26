Un grupo de estudiantes del Colegio Capuchinos de Concordia le regaló una bicicleta nueva a un adolescente atropellado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

El gesto solidario se concretó este miércoles, luego de que sus compañeros organizaran una colecta para reemplazar el rodado que había quedado destruido durante el accidente, dio cuenta Elonce.

El siniestro vial ocurrió el pasado viernes 20 de noviembre, cuando el estudiante de 14 años circulaba en bicicleta y fue embestido por el vehículo. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones que requirieron atención médica.

Al conocer lo sucedido, sus compañeros decidieron reunir dinero para comprarle una bicicleta y permitirle recuperar el medio de transporte que utilizaba para trasladarse hasta el establecimiento educativo.

Una colecta solidaria y una emotiva sorpresa

Los estudiantes concurrieron este miércoles a una mueblería de Concordia, donde adquirieron el rodado con el dinero recaudado. De esta manera, lograron concretar la iniciativa solidaria apenas cinco días después del accidente de tránsito.

Elonce accedió al video del momento en que los adolescentes sorprendieron a su compañero con el regalo. Entre abrazos, aplausos y muestras de afecto, el joven recibió con alegría la bicicleta que le habían comprado.

Las imágenes del encuentro trascendieron el ámbito escolar y comenzaron a circular en las redes sociales, donde el gesto de compañerismo, empatía y solidaridad de los estudiantes generó repercusión.

Cómo ocurrió el accidente de tránsito

Según la información policial brindada a Elonce, el siniestro vial se registró en la intersección de avenida Eva Perón y J. J. Mega, en Concordia. En el lugar intervino personal de la Comisaría Sexta, luego de que el conductor de la camioneta se retirara del sitio del choque.

Tras el impacto, el adolescente fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió asistencia médica. Los profesionales de la salud determinaron que presentaba traumatismos y escoriaciones de carácter leve. Sin embargo, la bicicleta en la que se desplazaba quedó destruida.

Por otra parte, efectivos policiales lograron localizar posteriormente al conductor de la camioneta, un hombre de 73 años. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el automovilista también habría protagonizado otros siniestros viales durante su recorrido por distintos sectores de la ciudad.

Mientras tanto, la iniciativa de los estudiantes permitió que el adolescente recuperara su medio de movilidad y recibiera el acompañamiento de sus compañeros tras lo sucedido.