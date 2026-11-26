Orlando “Orly” Brem convirtió su pasión por los autos antiguos en un oficio al que dedica largas jornadas de trabajo en su taller de Colón. Durante un recorrido por la ciudad a bordo de una baquet Ford, el restaurador contó cómo recupera vehículos de casi 100 años, consigue repuestos y participa de encuentros y competencias junto a otros aficionados.

“La Coloradita” es el nombre con el que bautizó al vehículo que utiliza para recorrer las calles de la localidad. Según explicó, suele salir cada quince días, especialmente los domingos, aunque aprovecha con mayor frecuencia las jornadas de buen tiempo.

Su automóvil despierta la curiosidad de vecinos y turistas, quienes se acercan para observarlo y fotografiarse junto a él. “Todo el mundo te pide para sacar fotos”, comentó Brem.

Cómo es el proceso de restauración de un auto antiguo

La recuperación de estos vehículos demanda varios meses de trabajo, desde el armado de la estructura hasta la puesta a punto del motor y los detalles de la carrocería. Brem explicó que la construcción de una baquet comienza por el chasis, sobre el cual se instala el motor y se incorporan progresivamente los demás componentes.

La pasión de un entrerriano por restaurar autos antiguos

Uno de los desafíos es conseguir repuestos para vehículos fabricados hace casi un siglo. Para ello, mantiene contacto con grupos de aficionados a los autos antiguos, comercios especializados y proveedores de Buenos Aires que le permiten acceder a piezas usadas en buenas condiciones.

“Se consigue andando, se consigue”, aseguró el restaurador, quien estimó que cada proyecto puede demandar entre cuatro y cinco meses de trabajo. Además, señaló que actualmente tiene encargos para, al menos, un año.

La pasión por devolverles vida a los motores

Brem también participa de competencias con vehículos antiguos, una actividad que requiere revisar cada componente mecánico para evitar inconvenientes durante los recorridos.

Recordó que, antes de una de las últimas carreras, permaneció en su taller hasta las dos o tres de la madrugada, trabajando en los detalles del automóvil. “Cualquier cosita te deja en el camino”, explicó.

Sin embargo, aseguró que una de sus mayores satisfacciones es escuchar nuevamente el sonido de motores que permanecieron décadas sin funcionar. “Muchos motores hacía 30, 40 años que estaban parados y darle vida a esto es una gran emoción”, expresó.

Un Ford que se acerca a los 100 años

El restaurador destacó la resistencia de los vehículos de aquella época. Su baquet Ford está a tres años de cumplir un siglo y cuenta con un tanque de combustible de 40 litros, que le permite recorrer aproximadamente 300 kilómetros, según estimó.

Además del trabajo mecánico, Brem dedica especial atención a la estética de la carrocería y a los detalles que le permiten imprimir su sello personal en cada vehículo. “Yo soy muy detallista, muy detallista”, reconoció.

La afición por las baquets y los autos clásicos reúne periódicamente a aficionados entrerrianos que comparten encuentros, recorridos y competencias con vehículos restaurados.