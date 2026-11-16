La histórica estancia de Urquiza que llegó a tener escuela, panadería y más de mil habitantes, pero se vendió en 2021

Justo José de Urquiza compró en 1846 una estancia entrerriana que llegó a funcionar como un pequeño pueblo, con escuela, panadería y servicios sanitarios. Más de 175 años después, una fracción que incluía su casco histórico fue vendida por 8,6 millones de dólares.
La histórica estancia de Justo José de Urquiza, conocida como San Pedro, fue uno de los establecimientos rurales más importantes de Entre Ríos durante el siglo XIX. Adquirida en 1846 por quien años después se convertiría en el primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, la propiedad llegó a reunir unas 70.000 hectáreas. En 2021, una fracción que incluía su casco histórico fue vendida por 8,6 millones de dólares.
Ubicada en el departamento Uruguay, la estancia se destacó no solamente por su extensión territorial, sino también por la infraestructura que desarrolló durante décadas. El establecimiento llegó a contar con viviendas, escuela, panadería, despensa, servicios sanitarios y numerosas instalaciones destinadas a la producción agropecuaria.
Su historia estuvo vinculada con el crecimiento económico de Urquiza, la consolidación de las grandes propiedades rurales y las transformaciones productivas de Entre Ríos. Con el paso del tiempo, San Pedro se convirtió en un establecimiento con características similares a las de una pequeña localidad.
Cómo llegó la estancia San Pedro a manos de Urquiza
Justo José de Urquiza adquirió San Pedro en 1846, cuando ejercía una importante influencia política y económica en la provincia. Por entonces, el militar y gobernador entrerriano había desarrollado una extensa actividad ganadera, sostenida mediante la compra de campos y la comercialización de productos rurales.
Su patrimonio se expandió hacia diferentes regiones del país y también al territorio uruguayo. Según investigaciones históricas, las propiedades vinculadas con Urquiza llegaron a sumar aproximadamente 923.000 hectáreas, lo que lo convirtió en uno de los grandes propietarios rurales de su época.
Después de su asesinato, ocurrido el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José, la estancia San Pedro pasó a manos de su hija Justa de Urquiza, quien estaba casada con el general Luis María Campos. Durante la administración familiar, el establecimiento amplió sus actividades y desarrolló nuevas construcciones.
Una estancia entrerriana que funcionaba como un pequeño pueblo
Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, San Pedro experimentó un importante crecimiento. Su ubicación rural y la cantidad de trabajadores que residían en el establecimiento impulsaron la construcción de servicios destinados a cubrir las necesidades cotidianas.
La propiedad llegó a tener escuela, panadería, despensa, sala de primeros auxilios, viviendas para empleados y diferentes dependencias productivas. También disponía de galpones, instalaciones ganaderas y espacios destinados al almacenamiento de mercaderías.
Según una reconstrucción publicada por La Nación, hacia 1920 trabajaban aproximadamente 120 personas en la estancia. Otras crónicas históricas señalaron que, durante su período de mayor actividad, la población vinculada con el establecimiento habría superado los 1.000 habitantes, aunque las estimaciones corresponden a diferentes momentos de su desarrollo.
Cómo es el casco histórico de la estancia San Pedro
Uno de los principales atractivos patrimoniales del establecimiento es su casa principal, cuya construcción original data de 1872, dos años después del asesinato de Urquiza.
En 1928, el edificio fue remodelado siguiendo el estilo arquitectónico Tudor, inspirado en las tradicionales residencias rurales británicas. La intervención incorporó amplios ambientes y detalles ornamentales que reflejaban las características de las grandes estancias argentinas de comienzos del siglo XX.
El complejo también contó con una casa de huéspedes construida en 1911, una capilla y otras dependencias utilizadas por la familia y los trabajadores. En su interior se conservaron durante años muebles antiguos, cartas, objetos decorativos y recuerdos relacionados con los descendientes del expresidente.
La venta millonaria del casco histórico en 2021
Durante gran parte del siglo XX, San Pedro permaneció vinculada con la familia de Urquiza. Sin embargo, su superficie original se redujo progresivamente como consecuencia de subdivisiones y cambios de propietarios.
En 2005, la empresa agropecuaria Cresud adquirió el establecimiento. Posteriormente, en junio de 2021, anunció la venta de una fracción de 2.440 hectáreas por 8,6 millones de dólares.
La operación incluyó aproximadamente 1.950 hectáreas productivas y el casco histórico. Por lo tanto, el monto informado no correspondió a las 70.000 hectáreas que había alcanzado la propiedad durante su etapa de mayor extensión.
Un establecimiento vinculado con la historia entrerriana
La estancia San Pedro constituye un testimonio de la organización económica y social de los grandes establecimientos rurales que surgieron durante el siglo XIX.
Su desarrollo reflejó tanto la expansión de la actividad agropecuaria como la formación de comunidades de trabajadores alrededor de las propiedades familiares, publicó Región Litoral.
A más de 175 años de su adquisición por Justo José de Urquiza, el casco histórico de San Pedro mantiene su relevancia como parte del patrimonio rural entrerriano, asociado con una de las figuras centrales de la organización nacional argentina.