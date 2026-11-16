Siguen las altas temperaturas, pero se esperan tormentas para el martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes una jornada con temperaturas elevadas en Paraná, donde la máxima alcanzaría los 30 grados. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarían durante el martes, cuando se prevén lluvias y tormentas de distinta intensidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el lunes inicia con una temperatura mínima de 20 grados y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana y la tarde se mantendría la nubosidad, mientras que hacia la noche existiría una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10%.

Los vientos soplarían con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas para la jornada.

Martes con tormentas y descenso de temperatura

Para el martes 17 de noviembre, el SMN anuncia un aumento de la inestabilidad, con probabilidades de tormentas de entre el 40% y el 70% durante la madrugada. La temperatura mínima sería de 19 grados y la máxima alcanzaría los 29 grados.

Durante la mañana, las probabilidades de precipitaciones oscilarían entre el 10% y el 40%, mientras que por la tarde continuarían las condiciones inestables, con lluvias previstas. Hacia la noche, el cielo permanecería mayormente nublado, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas destacadas.

Cómo seguirá la semana en Paraná

El miércoles 18 se presentaría con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Durante la primera parte del día podrían registrarse lluvias, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la tarde y la noche se prevé una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado.

Para el jueves 19, el organismo nacional pronostica una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y hacia la tarde y noche podrían regresar las precipitaciones, con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

El viernes 20 continuaría la posibilidad de lluvias durante la primera mitad del día, también con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilaría entre los 18 y los 28 grados, con una mejora prevista hacia la segunda parte de la jornada.

Qué se espera para el próximo fin de semana

El pronóstico extendido del SMN anticipó condiciones más estables para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

El sábado se presentaría con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Las probabilidades de precipitaciones serían bajas, de entre el 0% y el 10%.

Para el domingo, en tanto, se espera una jornada con intervalos de sol y nubosidad, sin lluvias previstas. La temperatura mínima sería de 18 grados y la máxima alcanzaría los 29 grados.