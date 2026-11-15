Le cobraron dos veces una compra de $4 mil en supermercado y la Justicia ordenó indemnizarlo con $5 millones

Un cliente pagó dos veces una compra de $3.553,50 en un supermercado y la Justicia ordenó indemnizarlo con más de $5 millones, luego de comprobar que el comercio había recibido ambos pagos y no había resuelto el reclamo del consumidor. La sentencia condenó a Día Argentina S.A. por su actuación frente al cobro duplicado y las contradicciones que surgieron durante el proceso judicial.

El episodio ocurrió el 30 de abril de 2022, alrededor de las 20:30, cuando el hombre realizó una compra en una sucursal de la cadena Día e intentó pagar mediante un código QR de Mercado Pago. Debido a problemas de conexión, el cajero le informó que la operación no se había acreditado y le exigió otro medio de pago.

El consumidor terminó abonando nuevamente con una tarjeta de crédito. Sin embargo, al llegar a su domicilio y revisar los movimientos de su cuenta, descubrió que la primera transferencia también se había procesado correctamente. Así, había pagado dos veces los mismos productos.

Cómo ocurrió el cobro duplicado en el supermercado

Según quedó establecido en el expediente, el cliente intentó completar inicialmente la operación mediante la aplicación Mercado Pago, pero tuvo dificultades con la conexión a internet. Ante esa situación, el empleado le recomendó salir del establecimiento para conseguir una mejor señal.

Cuando regresó, el pago mediante QR ya se había realizado. No obstante, el cajero aseguró que el dinero no figuraba en el sistema del supermercado y le indicó que debía volver a pagar para retirar la mercadería.

El hombre utilizó entonces su tarjeta de crédito y completó una segunda operación. Al advertir posteriormente el cobro duplicado, inició gestiones para recuperar el importe abonado de más.

El reclamo que terminó en una demanda judicial

El consumidor se comunicó primero con Mercado Pago, donde le indicaron que debía resolver el inconveniente directamente con el supermercado. Sin embargo, cuando acudió al comercio, le aseguraron que el primer pago nunca había ingresado.

Ante la falta de una respuesta favorable, decidió iniciar una demanda contra Mercado Libre, Mercado Pago y Día Argentina S.A. La presentación judicial se realizó el 13 de noviembre de 2022 y reclamó inicialmente $113.553,50 por los daños y perjuicios ocasionados.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, bajo la carátula “Trujillo, Christian Raúl Marín c/ Mercado Libre S.R.L. y otros s/ Sumarísimo”.

Qué argumentaron las empresas demandadas

Durante el proceso, Mercado Libre sostuvo que el pago mediante QR se había procesado correctamente y que los fondos fueron acreditados en la cuenta del supermercado. Por ese motivo, planteó que no existió una operación duplicada dentro de su plataforma, sino dos pagos independientes.

Por su parte, Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. presentó una excepción de falta de legitimación pasiva. Entre sus argumentos, señaló que Mercado Pago S.R.L. no existía como persona jurídica y que el sitio web de la billetera virtual pertenecía a Mercado Libre S.R.L.

En tanto, Día Argentina S.A. negó inicialmente los hechos denunciados y solicitó el rechazo de la demanda. Sin embargo, durante la tramitación del expediente se produjo un hecho que resultó determinante para la resolución judicial.

La devolución del dinero que cambió el caso

Mientras avanzaba el juicio, el supermercado decidió reintegrar al consumidor el importe correspondiente al cobro duplicado. El cliente informó esa devolución ante la Justicia y la presentó como un hecho nuevo dentro del expediente.

El demandante consideró que existía una contradicción en la conducta del comercio, que primero había negado recibir el pago mediante QR y posteriormente había devuelto el dinero reclamado.

La jueza Valeria Pérez Casado analizó las pruebas incorporadas a la causa y concluyó que el relato del consumidor estaba respaldado por las constancias del expediente. Además, una pericia contable confirmó que el supermercado había efectuado el reintegro.

Por qué la Justicia condenó al supermercado

La magistrada consideró que Día Argentina S.A. no había realizado las verificaciones necesarias para esclarecer el inconveniente cuando el consumidor presentó su reclamo.

Entre las medidas que podrían haberse adoptado, mencionó la posibilidad de controlar los movimientos de la caja correspondiente al día de la compra. Sin embargo, el comercio mantuvo su negativa inicial y recién devolvió el dinero durante el proceso judicial.

En mayo de 2024, la jueza admitió la demanda contra el supermercado y ordenó pagar una indemnización de $5.020.000, integrada por $5 millones en concepto de daños punitivos y $20.000 por daño moral.

A esa suma se agregaron los intereses correspondientes y las costas del juicio. Además, la magistrada aplicó una multa por temeridad y malicia equivalente al 10% de la condena, debido a la conducta contradictoria que atribuyó a la empresa.

Qué resolvió la Justicia sobre Mercado Pago y Mercado Libre

La sentencia estableció responsabilidades diferentes para las empresas demandadas. La jueza rechazó la acción contra Mercado Libre y admitió la excepción de falta de legitimación pasiva presentada por Mercado Pago.

De esta manera, ambas compañías quedaron fuera de la condena y la obligación de indemnizar al consumidor recayó exclusivamente sobre Día Argentina S.A, publicó TN.

Posteriormente, el expediente llegó a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sin embargo, la revisión se limitó a los honorarios profesionales de los abogados, que fueron reducidos por considerarse elevados.

La indemnización impuesta al supermercado no fue objeto de revisión en esa instancia. Así, el conflicto originado por una compra de apenas $3.553,50 terminó con una condena millonaria, luego de que la Justicia evaluara tanto el cobro duplicado como la respuesta brindada al consumidor.