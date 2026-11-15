Devolvió un televisor de $29.999 y nunca recibió el reintegro: deberán pagarle más de $5,5 millones

Una mujer compró un televisor por $29.999 en Mercado Libre, lo devolvió porque presentaba fallas y nunca recibió el reintegro. La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial responsabilizó a la plataforma y le ordenó pagar más de $5,5 millones entre el reintegro, el daño moral y una multa civil.

La compra se realizó en 2019. Al advertir los defectos del equipo, la clienta canceló la operación y devolvió el producto a través de Compra Protegida, el programa de la plataforma que contempla la restitución del dinero en esos casos.

Mercado Libre sostuvo que había iniciado el reintegro y transferido los fondos a otro operador del sistema de pagos. La compradora llevó el reclamo a la Justicia después de que el importe no apareciera en su cuenta.

Qué comprobaron las pericias

Las pericias contable e informática permitieron reconstruir el recorrido del dinero. Los fondos habían salido de la plataforma, pero los $29.999 que la mujer pagó por el televisor nunca se acreditaron en su cuenta bancaria.

La Cámara consideró que la obligación de reintegrar el dinero se cumple cuando el consumidor lo recibe. La transferencia entre los operadores que intervinieron en el pago fue solo un paso del trámite.

Los jueces señalaron que Mercado Libre administraba el programa de protección al comprador y debía garantizar la devolución. Por eso, entendieron que los problemas entre las empresas del circuito de pagos no podían trasladarse a la clienta.

Por qué la Cámara elevó el monto

En primera instancia, el reclamo había sido admitido parcialmente y se habían fijado $200.000 por daño moral. En su fallo del 5 de agosto de 2026, la Cámara elevó ese monto a $1,5 millones.

Para revisar la cifra, el tribunal tuvo en cuenta los reclamos que la mujer hizo sin obtener una solución y el tiempo durante el cual estuvo privada de su dinero. También consideró que tuvo que iniciar un juicio para recuperarlo.

La Cámara agregó $4 millones por daño punitivo, una multa civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. Los jueces señalaron que la empresa informó que había hecho el reintegro sin verificar la acreditación ni tomar medidas para resolver el problema.

Cuánto deberá pagar

El daño moral y el daño punitivo suman $5,5 millones. A esa cifra se agregan los $29.999 abonados por el televisor, con intereses desde julio de 2019.

La Cámara confirmó la responsabilidad de Mercado Libre y rechazó extender la condena a las otras empresas que intervinieron en el circuito de pagos.

El monto fijado asciende a $5.529.999 antes de los intereses sobre el importe de la compra. La devolución del precio se liquidará por separado de la indemnización por daño moral y de la multa civil.