La Argentina tuvo la segunda inflación más alta de la región: cómo quedó el ranking de octubre

La Argentina volvió a registrar la segunda inflación mensual más alta entre los países de América Latina con datos disponibles. Los precios subieron un 2,2% en octubre de 2026, por debajo del 6,2% de Venezuela y apenas por encima del 2,07% de Bolivia.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec se aceleró respecto de septiembre, cuando había marcado un 1,9%. El dato de octubre fue el más alto de los últimos seis meses.

En los primeros diez meses de 2026, los precios acumularon una suba del 26,3% en la Argentina. Frente a octubre de 2025, el aumento fue del 33,1%.

Qué rubros más subieron en la Argentina

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con un 4,2%. El Indec destacó el aumento del gas entre los factores que incidieron en esa división.

Recreación y cultura quedó en segundo lugar, con un 3,3%. Bienes y servicios varios registró un incremento del 2,3%.

Prendas de vestir y calzado aumentó un 2,2%, en línea con la inflación general. El rubro de vivienda y servicios públicos, en cambio, subió dos puntos porcentuales más que el promedio nacional.

Cómo quedó el ranking de inflación en América Latina

Venezuela, la Argentina y Bolivia fueron los únicos países del relevamiento con aumentos mensuales superiores al 1%. Honduras quedó cuarta, con un 0,91%.

México registró una suba del 0,65% y Uruguay, del 0,59%. El Salvador y República Dominicana tuvieron una variación del 0,58% cada uno, seguidos por Perú, con un 0,56%, y Chile, con un 0,5%.

Costa Rica anotó un 0,39% y Nicaragua, un 0,21%. Colombia registró un aumento del 0,20% y Brasil, del 0,14%.

Qué países registraron bajas de precios

Paraguay tuvo una caída mensual del 0,1%, la tercera de 2026. Los precios habían bajado en la misma proporción en julio y un 0,3% en junio.

Guatemala registró una caída del 0,18% en octubre. Fue el único país del listado que mostró una baja más pronunciada que la de Paraguay.

Cuba, Ecuador y Panamá quedaron fuera de la comparación porque sus datos de octubre aún no estaban disponibles al cierre del relevamiento.