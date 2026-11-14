Boca está en otra final: goleó a Banfield y quedó a un paso de un nuevo título

Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el Xeneize goleó al Taladro en Mendoza y consiguió el pasaje a la definición del certamen. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Platense por el título.
Boca venció 3-0 a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026 tras una contundente actuación en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria que desató el festejo de sus hinchas y lo dejó a un paso de conquistar otro título.
El encuentro, arbitrado por Nazareno Arasa, comenzó con un Banfield decidido a presionar alto y dificultar la circulación de Boca. El conjunto dirigido por Pedro Troglio generó las primeras situaciones de peligro, aunque se encontró con una destacada actuación del arquero colombiano Álvaro Montero.
A los seis minutos, Tomás Adoryan ensayó una espectacular tijera que tenía destino de ángulo, pero Montero respondió con una atajada decisiva. Más tarde, Santiago Daniele desperdició otra oportunidad con un cabezazo desviado, mientras Boca intentaba acomodarse y encontrar espacios para atacar.
Boca encontró el gol antes del descanso
Con el correr de los minutos, el Xeneize comenzó a controlar la pelota y generar oportunidades. Alan Velasco protagonizó las primeras aproximaciones importantes, con un remate que exigió a Diego Rodríguez y otro disparo que pasó muy cerca del palo.
Banfield volvió a inquietar a los 31 minutos, cuando Adoryan sacó un potente remate desde larga distancia que se desvió en el camino. Montero reaccionó nuevamente y logró enviar la pelota por encima del travesaño, evitando la apertura del marcador.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, apareció la jerarquía de Leandro Paredes. A los 46 minutos, el mediocampista ejecutó un preciso pase elevado para Santiago Ascacíbar, quien ingresó al área y definió de cabeza contra un palo para establecer el 1-0.
¡GOLAZO TOTAL DEL BOCA DEL VASCO! 🔵🟡 Así llegó el primer gol del partido. Gran conducción de Villa, asistencia de Paredes y cabezazo letal de Ascacibar. https://t.co/J6lICToyTR— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Villa amplió la ventaja y Boca encaminó la clasificación
En el complemento, Boca salió decidido a sostener la ventaja y aprovechar los espacios que dejaba Banfield. Arruabarrena movió el banco e hizo ingresar a Tomás Aranda y Enner Valencia por Alan Velasco y Miguel Merentiel.
El segundo golpe llegó a los 18 minutos. Sebastián Villa recibió sobre el sector izquierdo, enganchó hacia su pierna derecha y sacó un remate preciso al segundo palo, imposible para Diego Rodríguez. El colombiano convirtió el 2-0 y encaminó la clasificación del Xeneize.
¡GOL DE BOCA! Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/lOtMT8S7Fl— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Con Banfield obligado a buscar el descuento, Boca encontró mayores espacios para atacar. A los 28 minutos, Villa envió un centro desde la izquierda y Leandro Lozano apareció por el segundo palo para empujar la pelota y establecer el 3-0 definitivo.
¡BOCA AMPLIÓ LA VENTAJA! Lozano marcó el 3-0 ante Banfield a los 73 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/WNJiWZFA7z— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Una fiesta en Mendoza y otra final para Boca
Los últimos minutos estuvieron marcados por el dominio de Boca y el festejo de sus simpatizantes. Leandro Paredes recibió una ovación cuando fue reemplazado por Tomás Belmonte, mientras el equipo continuaba generando situaciones para ampliar la diferencia.
Belmonte estuvo cerca del cuarto con un remate desde media distancia y Leonel Flores estrelló una pelota contra el travesaño. En las tribunas, los hinchas xeneizes celebraron la clasificación con cánticos y bengalas.
El árbitro Nazareno Arasa señaló el final a los 45 minutos del segundo tiempo, sin adicionar tiempo. Con esta victoria, Boca se convirtió en finalista de la Copa Argentina y enfrentará a Platense, que había eliminado por penales a Atlético Tucumán. El Xeneize, que llega tras consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, mantiene intacta su ilusión de sumar otra estrella.