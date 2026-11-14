Boca le gana 1-0 a Banfield y se acerca a la final de la Copa Argentina.

Boca Juniors y Banfield se enfrentan por las semifinales de la Copa Argentina 2026 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el objetivo de conseguir el último pasaje a la final del certamen, donde ya espera Platense. El encuentro cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional y vencer a Defensa y Justicia en su última presentación. El Xeneize busca mantener su buen momento y alcanzar otra final, antes de disputar la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Por su parte, Banfield, conducido por Pedro Troglio, intentará alcanzar por primera vez la final de la Copa Argentina. El Taladro eliminó a Deportivo Riestra en los cuartos de final, luego de igualar 1-1 y conseguir la clasificación mediante una definición por penales que terminó 7-6.

Seguí las incidencias en vivo

47′ PT: Final del primer tiempo.

46′ PT: ¡Gol de Boca! Santiago Ascacibar se filtró en el área, recibió un pase pinchado delicioso de Paredes y la ubicó contra un palo de cabeza.

¡GOL DE BOCA! Ascacibar anotó a los 46 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/bvvXoS4pHe — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

44′ PT: Amarilla para Braida por bajar sobre el costado a Medina. Antes había visto la amarilla Rocky Balboa por un tacazo involuntario en el rostro de Jagger Herrera.

40′ PT: Se proyectó Lozano en ataque, encontró un hueco y probó desde media distancia con zurda. Fue fuerte, pero un par de metros por encima del travesaño.

39′ PT: Merentiel pivoteó dentro del área y cedió para Milton Delgado, que remató a las nubes desde la medialuna del área.

36′ PT: Velasco estaba a punto de desenfundar con pierna zurda dentro del área y Alfaro lo cerró justo. Había sido una buena maniobra personal del hombre de Boca.

31′ PT: Otra genial atajada de Montero. Adoryan cargó la barra de potencia y sacudió al arco desde lejos, la pelota se desvió en el camino y casi se le mete de emboquillada al arquero colombiano, que la tocó por encima del travesaño al córner.

27′ PT: Otro arranque de Velasco con posterior remate. Esta vez, por la zona interna y con derechazo apenas desviado. Pasó a centímetros del palo. Boca lentamente empieza a crecer.

18′ PT: La primera para Boca. Velasco recibió como extremo izquierdo, recortó para el medio y remató fuerte por bajo, obligando al Ruso Rodríguez a tirarse abajo para desviar el remate.

¡AVISÓ BOCA! El Ruso Rodríguez respondió ante el remate de Alan Velasco. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/Ev227nuNBf — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

11′ PT: Otra buena chance para Banfield. Centro cerrado de Adoryan a la salida de un tiro libre desde el costado y cabezazo libre, pero desviado de Daniele.

8′ PT: Disparo de Gómez desde media distancia. Mordido y muy desviado. Banfield se anima en el arranque.

6′ PT: Espectacular atajada de Montero. Braida despejó de cabeza un centro al área y Adoryan ensayó una tijera que se clavaba en el ángulo. Impresionante lo del arquero colombiano.

¡MONTERO SALVÓ A BOCA EN EL ARRANQUE! El arquero del Xeneize le negó el primer gol del partido a Adoryán que había inventado una gran pirueta. https://t.co/5L6N61Xch7 — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

5′ PT: Tiempo de estudio. Por ahora los equipos se prestan la pelota y no se acercan a los arcos.

0′ PT: Arrancó el partido en Mendoza.

Las formaciones de Boca y Banfield

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield (formación probable): Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

En Boca, Malcom Braida ocupa el lugar de Lautaro Blanco, quien quedó fuera de la convocatoria por una molestia física. Además, Santiago Ascacíbar integra el equipo titular después de haber estado en duda durante la semana.

Un lugar en la final ante Platense

El ganador del encuentro avanzará a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense, que consiguió su clasificación tras eliminar por penales a Atlético Tucumán.

La semifinal se disputa a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.