Tarjetas de Riesgo Social: dónde y cómo renovar los plásticos vencidos en Paraná

El recambio de Tarjetas de Riesgo Social vencidas en Paraná continúa habilitado para aquellas personas que todavía no realizaron la reposición de su plástico. El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos recordó que el trámite está disponible para titulares del beneficio con domicilio en la capital provincial.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en las oficinas de la Dirección de Políticas Alimentarias, ubicadas en Salta 563 de Paraná. Los beneficiarios deberán concurrir con la documentación correspondiente para gestionar el reemplazo de sus tarjetas vencidas.

Desde el organismo provincial explicaron que el procedimiento se desarrolla en articulación con Sidecreer, en el marco de la actualización del sistema de terminales de pago. La medida busca garantizar que los titulares puedan continuar utilizando sus tarjetas mediante el reemplazo de los plásticos que perdieron vigencia.

Qué documentación se necesita para el recambio

Para realizar el trámite, las personas interesadas deberán presentar tres elementos: la Tarjeta de Riesgo Social vencida, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y una fotocopia del DNI. La documentación debe entregarse en la sede de la Dirección de Políticas Alimentarias.

El Ministerio de Desarrollo Humano aclaró que esta instancia está destinada exclusivamente a titulares con domicilio en Paraná que todavía no hayan efectuado el reemplazo. Por lo tanto, quienes ya cuentan con una tarjeta actualizada no necesitan realizar nuevamente la gestión.

Finalmente, desde la Dirección de Políticas Alimentarias recordaron que el recambio permanece habilitado durante los días hábiles, en el horario establecido. Se recomienda a los beneficiarios verificar que cuentan con toda la documentación solicitada antes de concurrir a las oficinas para completar el procedimiento.