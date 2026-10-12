Más de 1.300 personas refinanciaron deudas con Sidecreer: qué opción sigue disponible

Sidecreer refinanció deudas por $3.140 millones a 1.378 personas y recibió solicitudes de adelantos de haberes por otros $624,7 millones, según informó el Gobierno de Entre Ríos. Mientras la primera línea agotó su disponibilidad, la segunda todavía mantiene cupo.

Las herramientas están destinadas a empleados públicos y jubilados entrerrianos. El programa fue presentado el 24 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y al presidente de la entidad, Mariano Reyno Buch.

El informe oficial contabiliza 2.320 participaciones entre ambas líneas. No precisa si existen usuarios que accedieron a las dos modalidades, por lo que esa suma no permite establecer la cantidad de beneficiarios diferentes.

La refinanciación superó el monto previsto inicialmente

La línea para reorganizar deudas de Sidecreer tenía un cupo inicial de $2.000 millones. Las operaciones informadas alcanzaron los $3.140 millones, es decir, $1.140 millones por encima de aquella previsión.

Según la comunicación provincial, esa disponibilidad ya fue utilizada por completo. El reporte no detalló cómo se instrumentó la ampliación respecto del monto anunciado al comienzo.

La propuesta contemplaba refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa informada del 35% y un máximo de $5 millones por usuario. El comunicado no especificó el tipo de tasa aplicable a esa línea.

Los adelantos de haberes conservan disponibilidad

La otra modalidad cuenta con un cupo de $2.000 millones. Hasta el momento del informe, 942 personas habían solicitado adelantos por un total de $624.725.830.

Ese importe representa el 31,24% de los fondos previstos. La diferencia respecto del cupo total es de aproximadamente $1.375 millones, aunque la disponibilidad puede variar a medida que ingresen nuevas solicitudes.

Para los adelantos, Sidecreer informó una tasa nominal anual del 45% y un plazo de devolución de hasta 12 meses. Los montos comunicados corresponden a solicitudes y no fueron identificados como desembolsos ya realizados.

Fondos de libre disponibilidad y gestión digital

Los adelantos son de libre disponibilidad. Esto permite que cada solicitante destine el dinero a sus necesidades, incluida la cancelación de otras obligaciones financieras.

Al presentar el programa, Frigerio sostuvo que las deudas y los descuentos “empiezan a llevarse cada vez más una proporción importante de los salarios”. El Gobierno planteó estas líneas como una respuesta a esa situación.

La solicitud de adelantos puede realizarse de manera online desde la aplicación de Sidecreer, sin necesidad de concurrir a una oficina para iniciar la gestión.