La historia de Santiago Garat comenzó entre animales, huertas y tareas rurales en Chajarí, Entre Ríos. A los 19 años abandonó sus estudios de Administración Agraria para dedicarse a la gastronomía, se formó junto a Francis Mallmann y, después de trabajar en distintos países, fundó Corte Comedor, un restaurante y carnicería de Buenos Aires que fue destacado por la Guía Michelin.

Uruguayo de nacimiento, llegó a la Argentina cuando era bebé y pasó su infancia en un establecimiento rural administrado por su familia. Allí adquirió los conocimientos sobre la producción de alimentos que, décadas después, se convertirían en la base de su propuesta gastronómica.

“En ese campo se ordeñaba, se hacían facturas de cerdo, había huerta y carnicería para el personal. Desde muy chico tuve contacto con el alimento y con la manera de trabajarlo y cocinarlo”, recordó el cocinero de 53 años en diálogo con TN.

Una infancia en el campo entrerriano

La cría de animales, la agricultura y la elaboración de alimentos formaron parte de su vida cotidiana durante los primeros años en Chajarí.

“Mi pasión por la cocina tiene mucho que ver con todo ese contacto que tuve con el campo, la cría de animales y la agricultura”, explicó.

Foto: Corte

A los 18 años se instaló en Montevideo para estudiar Administración Agraria. Sin embargo, un año después decidió cambiar de rumbo y consiguió su primer trabajo en un restaurante de Ciudad Vieja, en la capital uruguaya.

El mensaje a Francis Mallmann que cambió su carrera

Con la intención de perfeccionarse, Garat se animó a escribirle a Francis Mallmann para pedirle trabajo. La respuesta llegó a través de Germán Martitegui, quien entonces estaba al frente de la cocina de Patagonia Sur, en Buenos Aires, y le ofreció una pasantía.

“Fue la primera cocina súper profesional que encontré. Había departamentos de compras, recursos humanos, eventos y clases de cocina”, recordó sobre aquella experiencia.

Foto: Corte

Garat definió a Mallmann como su primer gran formador. “De Francis me llevé la pasión y la manera de transitar la vida del cocinero. No era solamente transformar un alimento: era vivirla desde los viajes, desde la poesía que había en la cocina y en los platos”, explicó.

De recorrer el mundo a crear su propio restaurante

Su trayectoria profesional lo llevó a trabajar en Punta del Este, Miami, San Pablo, Nueva York y Madrid. También participó en proyectos gastronómicos en Buenos Aires y en una iniciativa uruguaya que vinculaba un restaurante con la producción agroecológica de vegetales y carnes.

En 2018, tras regresar a la capital argentina, abrió Corte Comedor junto a los hermanos Pablo y Marcelo Abritta, del frigorífico Fura, y el charcutero César “Wilson” Sagario.

Foto: Corte

El establecimiento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, reunió en un mismo espacio una carnicería y un restaurante. Su propuesta permite que los clientes compren los mismos productos que luego pueden degustar en el comedor.

El cocinero que busca reivindicar el oficio del carnicero

“Corte nace de una necesidad que sentíamos desde el lado del consumidor y también desde el vínculo que teníamos con la carne: reivindicar el oficio del carnicero”, explicó Garat.

El chef destacó la importancia del conocimiento que tradicionalmente tenían los carniceros de barrio, tanto para recomendar cortes y preparaciones como para aprovechar las diferentes partes de cada animal.

Foto: Corte

La trazabilidad constituye otro de los pilares del restaurante. El equipo conoce la procedencia, la raza, la categoría y otras características de los animales cuya carne comercializa.

Foto: Corte

“Podemos saber si el animal era una vaquilla o un novillo, cuántos dientes tenía, cuánto pesaba la media res, de qué zona viene y si es Hereford, Angus o Pampa”, detalló.

“Hoy por hoy, comer carne es un lujo”

Garat también se refirió a los cambios en los hábitos de consumo de los argentinos. Según observó, el encarecimiento de la carne modificó la manera de pedir los platos en los restaurantes, donde comenzó a ser más frecuente compartir cortes y acompañarlos con vegetales.

“Hoy por hoy, comer carne es un lujo. Antes era un bife para cada uno y papas fritas. Ahora por ahí son dos cortes, pero para compartir”, sostuvo.

A ocho años de la apertura de Corte Comedor, el cocinero mantiene una propuesta vinculada con los aprendizajes de su infancia en Entre Ríos: conocer el origen de los alimentos, aprovechar cada producto y reconocer el trabajo de quienes intervienen en su producción.