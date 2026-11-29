Marc Márquez disputó este domingo su última carrera de MotoGP y terminó segundo en el Gran Premio de Valencia. El piloto de Ducati cerró su trayectoria como campeón vigente, después de anunciar el retiro durante el inicio del fin de semana.

La victoria quedó en manos de Raúl Fernández, mientras que Pedro Acosta completó un podio integrado por españoles. El circuito Ricardo Tormo fue el escenario de la despedida del corredor identificado con el número 93.

Según informó Reuters, Márquez cruzó la meta a 2,2 segundos del ganador. Después de completar la competencia, recibió el saludo de los demás pilotos, que se acercaron para reconocer su recorrido en la categoría.

Una última carrera con pelea por la victoria

El español tuvo una buena largada y pasó al frente en la primera curva. Sin embargo, Fernández lo superó al final de la segunda vuelta y comenzó a construir la diferencia que le permitió quedarse con el triunfo.

Marc Márquez también protagonizó una disputa con Marco Bezzecchi por la segunda posición. En el tramo final logró acercarse al líder, aunque no pudo concretar una última oportunidad de victoria.

Para la despedida, Ducati presentó una decoración especial en rojo y dorado, acompañada por un casco dorado. El diseño homenajeó su octavo campeonato de MotoGP y la décima corona mundial de su carrera.

El anuncio que sorprendió antes del Gran Premio

La decisión de retirarse se conoció el viernes, cuando el piloto mostró una secuencia de carteles desde el garaje. En ellos agradeció a quienes lo acompañaron y confirmó: “Esta será mi última carrera en MotoGP”.

El anuncio llegó pocos días después de asegurar el campeonato en Portugal. Márquez eligió cerrar su etapa competitiva a los 33 años, pese a tener contrato con Ducati para continuar hasta 2028.

Marc Marquéz.

Su palmarés incluye ocho títulos en la categoría principal, uno en Moto2 y otro en 125 centímetros cúbicos. Las consagraciones de 2025 y 2026 con Ducati se sumaron a las seis obtenidas previamente con Honda.

Una trayectoria marcada por títulos y recuperaciones

Marc Márquez debutó en el Mundial en 2008 y consiguió su primer campeonato en 125 centímetros cúbicos en 2010. En 2012 ganó Moto2 y, al año siguiente, fue campeón en su temporada de estreno en MotoGP.

Uno de los momentos más difíciles llegó en 2020, cuando sufrió una fractura en el húmero derecho. La lesión derivó en varias operaciones y condicionó su regreso a la competición durante los años posteriores.

La recuperación y su posterior llegada a Ducati le permitieron volver a conquistar títulos. Este domingo, con un último podio en Valencia, puso fin a una trayectoria de 19 temporadas mundialistas.