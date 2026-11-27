Marc Márquez anunció este viernes que se retirará del Moto GP al finalizar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. La decisión llegó pocos días después de conquistar su décimo campeonato mundial, el octavo en la categoría principal.

El español disputará su última carrera este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Así, el cierre de la temporada también marcará su despedida de la competición, a pesar de que tenía contrato con Ducati hasta 2028.

La categoría confirmó el anuncio a través de sus canales oficiales. El piloto comunicó su decisión desde el garaje del equipo durante el inicio de la actividad del viernes, mediante una secuencia de carteles dirigida a la cámara de televisión.

El mensaje con el que Marc Márquez anunció su despedida

“Gracias a todos los que han sido parte de este viaje” y “Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo” fueron parte de los mensajes elegidos. La presentación tuvo un formato inspirado en una escena de la película Love Actually.

Después apareció la frase que confirmó su decisión: “Esta será mi última carrera en MotoGP”. El anuncio terminó con “Hicimos historia”, en referencia al recorrido que concluirá este fin de semana.

La despedida se producirá como campeón vigente y con dos temporadas de contrato pendientes. Su salida también modifica los planes de Ducati ante el cambio reglamentario previsto para 2027, cuando la categoría incorporará motos de 850 centímetros cúbicos.

Diez títulos mundiales en una trayectoria iniciada en 2008

Marc Márquez debutó en el Mundial de Motociclismo en 2008 y obtuvo su primera corona en 125 centímetros cúbicos en 2010. Dos años después ganó el campeonato de Moto2, antes de dar el salto a la categoría principal.

En Moto GP se consagró en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 con Honda. Tras su llegada a Ducati, sumó los campeonatos de 2025 y 2026 para alcanzar diez títulos mundiales entre las distintas divisiones.

El circuito de Cheste será el escenario de su última participación y del cierre de una trayectoria de 19 temporadas mundialistas. La carrera del domingo tendrá, además de la definición deportiva de la fecha, el significado de la despedida del piloto del número 93.