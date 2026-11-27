El último fin de semana de noviembre estará marcado por distintos procesos de ciclogénesis en Argentina, que favorecerán el desarrollo de tormentas, abundantes precipitaciones y fuertes ráfagas de viento. En simultáneo, se espera un ascenso de las temperaturas en la región central del país, con máximas que podrían acercarse a los 40°C.

Según anticipó Meteored, un sistema atmosférico ubicado frente a las costas del centro de Chile tendrá incidencia sobre las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

En paralelo, un centro de altas presiones situado entre el noreste de Buenos Aires, el sudeste de Entre Ríos y el sur de Uruguay se desplazará hacia el noreste. Este movimiento favorecerá el ingreso de viento del sector norte y el incremento de las temperaturas.

Tormentas y lluvias de hasta 130 milímetros

La formación de un centro de bajas presiones sobre Paraguay favorecerá este viernes el desarrollo de tormentas eléctricas en el noreste argentino, principalmente en Misiones. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la mañana del sábado, con una disminución de su intensidad durante la tarde.

De acuerdo con las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF, los acumulados podrían alcanzar los 130 milímetros en el noreste de Corrientes y el sur de Misiones, mientras que en el sudeste de Formosa rondarían los 100 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido el jueves una alerta amarilla por tormentas fuertes para Misiones, con probabilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas. El organismo estimó acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados localmente.

Precipitación acumulada según el modelo ECMWF para este viernes

Ciclogénesis y temperaturas cercanas a los 40°C

Hacia finales de este viernes comenzará a intensificarse un centro de bajas presiones sobre el norte de la Patagonia. Este proceso, denominado ciclogénesis, consiste en la formación o profundización de un sistema de baja presión atmosférica.

Su evolución durante el fin de semana favorecerá el incremento de la intensidad del viento en la región patagónica, situación que podría motivar la emisión de nuevas alertas meteorológicas.

Al mismo tiempo, la combinación del viento norte y el cielo mayormente despejado propiciará temperaturas superiores a las habituales para esta época del año. El primer período de calor intenso se registraría el sábado, especialmente en el sudeste de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, donde las máximas podrían acercarse a los 40°C.

Qué zonas podrían registrar nuevas tormentas

La formación de un sistema frontal asociado a la ciclogénesis favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas durante el sábado. Las áreas con mayor probabilidad de registrar estos fenómenos serán el noreste de La Pampa y el sudoeste bonaerense.

Para el domingo, las condiciones de mayor inestabilidad se trasladarían hacia el noreste de Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires, particularmente durante las últimas horas de la tarde.

Otro sistema atmosférico atravesará la cordillera de los Andes en el extremo sur del país y favorecerá la formación de un centro de bajas presiones frente a las costas de Santa Cruz y Chubut, acompañado por una intensificación del viento.

El frente asociado a la ciclogénesis del norte patagónico comenzaría a desplazarse lentamente durante el lunes y alcanzaría la región central del país el martes 1 de diciembre.

Cómo estará el tiempo en Paraná

En Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas, con escasa nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones durante los próximos días.

Para este viernes se prevé una máxima de 31°C, mientras que el sábado y el domingo alcanzaría los 33°C, con mínimas de 18°C y 20°C, respectivamente.

El calor se intensificaría el lunes y el martes, con máximas de 35°C, mientras que el miércoles descenderían a 32°C y el jueves a 28°C. Para esta última jornada también se pronosticaron ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.