Tras más de 15 horas de sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027, aunque la oposición le torció la mano en una votación clave vinculada al financiamiento de universidades nacionales.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la votación en general del Presupuesto, el Gobierno se alzó con la tercera victoria al hilo a las 3 y media de la madrugada de este viernes: más temprano saboreó la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la misma sesión de Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado.

Se trata de un presupuesto de ajuste en algunos rubros específicos, que consolida el camino del ahorro fiscal a través de la contracción de la inversión pública en áreas tales como Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.

El artículo que estuvo en vilo hasta último momento fue el número 11, referido al financiamiento universitario, que quedó encapsulado en el capítulo 2.

Foto: Departamento Fotografia Diputados

En dicho artículo de la última versión del proyecto, el Gobierno fijó partidas por 7,35 billones de pesos y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigían 11 billones, es decir, un 50% de fondos adicionales.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas, por lo que pasó a votarse el mismo artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que reflejó punto por punto el reclamo de los rectores.

Finalmente, el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones,

"Esto rompe con el equilibrio fiscal", advirtió antes de que se votara la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ya resignada a una derrota parcial.

Por efecto dominó, también se cayó en la votación en particular el capítulo 4 ya que la oposición consideraba que desfinanciaba organismos clave de Ciencia y Tecnología como el INTI, el INTA y el SENASA.

El proyecto de Presupuesto 2027 lleva a la práctica concreta recortes puntuales en áreas sensibles y consolida el sendero estricto de la austeridad fiscal.

La función Vivienda y Urbanismo cae 21,7% y Agua y Alcantarillado desciende 12,9% respecto de 2026.

La caída de subsidios es el principal foco de ahorro fiscal interanual. Los subsidios a la energía caen 25,2% real y los de transporte retroceden 16,2% real, trasladando una mayor porción del costo a las tarifas de los usuarios.

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte real del 10,7% contra 2026, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cae 13,7%.

En contraste con los recortes anteriores, la función Defensa es la de mayor expansión interanual, con un incremento real proyectado del 31,5% respecto de 2026.

El debate

El proyecto de Presupuesto, que comenzó a tratarse al mediodía en una sesión "extra large , establece la carta de navegación del Gobierno para el año que viene, con su plan fiscal, obligaciones financieras y financiamiento área por área de la administración pública nacional.

El miembro informante del dictamen de mayoría del oficialismo, Bertie Benegas Lynch, defendió la iniciativa del Gobierno y lanzó duras críticas a la oposición.

"El Congreso ha sido cómplice de los gastos públicos desmedidos. El Congreso tiene que poner limites y sin embargo quiso que explote todo", fustigó el libertario.

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Según alertó, esos "gastos desbocados los termina pagando el laburante que dicen defender".

Para finalizar, Benegas Lynch caracterizó el proyecto de Presupuesto como el "plan de gobierno que fue votado por la gente y refrendado por las urnas en 2025".

"Y lo será en 2027 porque la gente quiere transitar el sendero de una Argentina próspera, digna y mantener lo más lejos posible a los políticos defaulteadores y megalómanos", cerró.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que "este debate arranca torcido cuando Luis "Toto" Caputo "ni siquiera se anima a tomar el subte A para venir desde el Ministerio de Economía al Congreso a defender el Presupuesto".

"En los dos primeros años ustedes llevaron a la Argentina a no tener Presupuesto", recordó el santafesino después de criticar al oficialismo por "no escuchar" a los sectores de la Ciencia, universidades, jubilados y descapacidad.

El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) señaló que "no solamente el Gobierno no dolarizó y no explotó el Banco Central sino que tampco pudo bajar más impuestos porque la recaudación está cayendo".

"La única manera que tiene el Gobierno de hacerle el caldo gordo al sueño distópico del presidente (Javier Milei) de querer eliminar la inflacion más rápido de lo que la actividad y el empleo lo permiten es generando esta recesión".

A su turno, Mercedes LLano (La Libertad Avanza) dijo que “hoy no estamos discutiendo simplemente una planilla de ingresos y gastos, sino dos modelos de país: un modelo de Estado populista, intervencionista y elefantiásico, que nos sumió en la pobreza, el aislamiento y el atraso, frente a un modelo liberal, austero y abierto al mundo, que supo convertir a la Argentina en un ejemplo de progreso y prosperidad".

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"Establecer el equilibrio fiscal como una regla infranqueable y prohibir el financiamiento monetario del Tesoro significa cortar de raíz la irresponsabilidad fiscal y la demagogia propias del populismo”, agregó la mendocina.

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) afirmó que "las personas con discapacidad y las universidades no pueden quedar a merced de los caprichos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman".

"Costó mucho llegar a un acuerdo parlamentario para garantizar los derechos para las personas con discapacidad y para las universidades", enfatizó.

Pablo Juliano (Provincias Unidas) cuestionó el incremento del 90% en los gastos reservados de la SIDE.

"¡Qué asco, qué infamia! Un país que está más preocupado en chusmear y deja tirado a las mujeres, a los jubilados, a los niños", protestó el radical bonaerense.

A su criterio, "están construyendo una postal de una Argentina del multidolor, en donde te duelen las tarifas, te duele la jubilación, te duelen los medicamentos que tenés que dejar, te duelen los ingresos, te duele el terror y el cagazo de perder el trabajo".

"No hay ninguna hoja de ruta, no hay un propósito de país, no alcanza con el eslogan barato y chicanero del equilibrio fiscal. No entramos los argentinos en ese equilibrio fiscal, son millones de argentinos que se están quedando afuera", alertó.

Por su parte, Martín Lousteau (Provincias Unidas) consideró que "el déficit cero se concreto pasándole el peso al resto de los argentinos".

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, señaló que desde su espacio están "convencidos de que hay que consolidar el rumbo y darle previsibilidad a los argentinos".

"Ningún argentino puede plantearse que el déficit fiscal es bueno", indicó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman sostuvo que la función central de este proyecto de Presupuesto es "licuar las partidas para luego justificar el ajuste permamente".

"El experto en crecimiento con y sin dinero llevó a la Argentina a la recesión con los mejores términos de intercambio de los últimos 100 años. No era fácil. Si nosotros le poníamos esmero no lo íbamos a lograr", dijo al referirse a Javier Milei.

Para el economista de Patria Grande, el Gobierno "ha fracasado en lo único que se suponía que sabía hacer bien" que era "bajar el riesgo país para volver a endeudar al país, volver a los mercados de capitales".

"Este proyecto de presupeusto es un camino de suicidio para la economía argentina", concluyó.

En el cierre de La Libertad Avanza, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, valoró el "equilibrio fiscal" y el "federalismo" del proyecto de presupuesto enviado por Milei.

"Este presupuesto va en consonacia con el rumbo que los argenitnos elegimos. Es el rumbo del presidente Milei", remató. (NA)