La Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2027, en medio de un fuerte rechazo de la oposición. La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, dialogó con Elonce y cuestionó el proyecto del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la provincia, especialmente en materia de educación, salud, discapacidad y transporte público.

Osuna señaló que el presupuesto es “la ley de leyes” porque define cómo se recaudan los recursos y cómo se distribuyen entre el funcionamiento del Estado nacional y las provincias. En ese sentido, sostuvo que el proyecto “va a afectar severamente la situación de argentinos y argentinas”.

La legisladora advirtió que Entre Ríos perderá recursos destinados a distintos sectores y cuestionó que el presupuesto no contemple obras para la provincia. Además, alertó sobre el impacto que tendrán los aumentos de los servicios públicos en la economía de los hogares.

“Lo más grave es que además este proyecto de presupuesto no tiene obras para Entre Ríos, pero sí tiene una serie de definiciones que lo que hacen es plantear incremento de ese gasto familiar que ahoga a cada familia en virtud de que se incrementa el servicio de gas o de energía eléctrica o de colectivos”, manifestó.

Presupuesto 2027: el impacto en el transporte y las obras para Entre Ríos

Osuna cuestionó la distribución de los recursos destinados al transporte público y señaló que el fondo del Sistema Vial, que se conforma con aportes de los argentinos a través de un adicional sobre el impuesto a los combustibles líquidos, no se redistribuye de manera adecuada.

“En realidad, este fondo que es el fondo del Sisvial por el cual nosotros, argentinos y argentinas, aportamos a su conformación vía una cuota aparte de lo que es el tributo de combustibles líquidos, se rifa acá porque la Nación acumula, pero no redistribuye”, expresó.

La diputada indicó que mantuvo encuentros con intendentes e intendentas de la provincia que reclamaron recursos para el transporte público y para atender las consecuencias de las inundaciones en el litoral argentino.

“Hemos estado con intendentes e intendentas de nuestra ciudad que han reclamado concretamente recursos para el transporte público o para el remediar o para la obra necesaria que tiene que ver con esta situación que afecta al litoral argentino con las inundaciones. Nada de eso aparece en este presupuesto”, afirmó.

La advertencia por las universidades públicas y la educación

La legisladora también alertó sobre las dificultades que podrían enfrentar las universidades públicas nacionales durante 2027. En particular, mencionó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), por su presencia en el territorio provincial.

“La más grave es toda la dificultad que va a aquejar a las universidades públicas nacionales y en particular pienso en la UTN, pienso en la UNER, que son universidades que tienen asentamiento en nuestro territorio y que van a tener un gravísimo riesgo en el inicio de clases y en el sostenimiento de becas, salarios y gastos de funcionamiento”, sostuvo.

En ese marco, Osuna cuestionó el acompañamiento al proyecto por parte del oficialismo y del gobernador Rogelio Frigerio. También vinculó la situación presupuestaria con las dificultades que atraviesan los trabajadores de la salud y la educación en Entre Ríos.

“¿Qué es lo que sucede con el gobernador que mira para otro lado frente a esta situación?”, planteó.

La diputada advirtió que las restricciones presupuestarias afectan tanto a las universidades como a los niveles obligatorios del sistema educativo. Además, cuestionó la falta de inversión en infraestructura y los recortes en programas de asistencia.

“¿Cuál es la obra pública efectiva que en educación Frigerio puede mostrar y no existe, no está?”, expresó.

El rechazo de Osuna al proyecto de Presupuesto 2027

Osuna sostuvo que el proyecto no contempla las necesidades de los entrerrianos y cuestionó el respaldo que podría recibir por parte de los representantes de la provincia.

La legisladora relacionó el impacto del presupuesto con la caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas y comercios en Entre Ríos.

“Nada más pensar la cantidad de empresas que en Entre Ríos y comercios se han cerrado, la cantidad de hombres y mujeres que han perdido su trabajo o estudiantes sus becas”, señaló.

Frente a ese escenario, indicó que la oposición no solo rechaza el proyecto, sino que también plantea alternativas para proteger a los sectores afectados, entre ellos las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan con ellas.

Osuna cuestionó, además, que no se haya convocado a los sectores involucrados para debatir las definiciones presupuestarias.

“Siempre en el Congreso se ha invitado a quienes están implicados en las definiciones del presupuesto, pero esta vez nada de eso ha pasado. No se ha escuchado a estudiantes, a rectores, a personas con discapacidad, a sindicatos”, afirmó.

Finalmente, la diputada consideró que el proyecto se encuentra alejado de las necesidades de la población entrerriana y cuestionó la falta de participación de los sectores afectados durante su elaboración.

“Yo creo que la verdad da vergüenza ajena ver un presupuesto que está de espaldas absolutamente a las necesidades de entrerrianos”, concluyó.