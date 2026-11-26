El Senado de la Nación aprobó este jueves, con 43 votos a favor en general, el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que tiene como principales ejes la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la incorporación de Ficha Limpia.

La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con diferentes bloques legislativos para reunir los votos necesarios y avanzar con una versión acotada de la iniciativa, que introduce modificaciones en distintos aspectos del sistema electoral argentino.

Entre los puntos centrales se estableció que no podrán postularse como candidatos aquellos dirigentes que tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Los principales cambios de la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia, el proyecto aprobado por el Senado contempla una serie de modificaciones vinculadas con la organización de los comicios y las campañas electorales.

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentran:

Suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Incorporación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos.

Suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Restitución de la mitad de los espacios de publicidad electoral contemplados en la legislación vigente.

Eliminación de las restricciones de la veda electoral para comercios y espectáculos.

Eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial previo a la primera vuelta.

Incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos.

Inclusión de un casillero para votar la lista completa en la Boleta Única.

En cuanto a la veda electoral, los establecimientos comerciales y los espectáculos podrán funcionar normalmente durante la jornada de votación. No obstante, se mantendrá la prohibición de realizar actividades proselitistas durante las 48 horas previas a los comicios.

El oficialismo defendió la suspensión de las PASO

El senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, fue el encargado de abrir el debate y explicar los alcances del proyecto.

El Senado debate la suspensión de las PASO y la Ley de Ludopatía

“El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos. El primero incorpora la filiación digital como herramienta nueva, es decir, por medios electrónicos”, explicó el legislador.

Asimismo, destacó que el mecanismo electrónico coexistirá con el sistema tradicional de afiliación partidaria y se refirió a las restricciones para acceder a cargos electivos.

“No podrán ser candidatos quienes tienen condena por delito doloso firme en segunda instancia, lo que se conoce como Ficha Limpia”, remarcó.

Coto también precisó que en la Boleta Única se incorporará un casillero para votar la lista completa de una agrupación política.

Los cuestionamientos del peronismo a la reforma electoral

Desde el bloque Justicialista, el senador por La Pampa Daniel Bensusán cuestionó los objetivos del Gobierno nacional y sostuvo que la intención original del oficialismo era “eliminar las PASO y, como no pudo, las suspende”.

El legislador consideró que el presidente Javier Milei buscaba evitar la competencia interna dentro de su espacio político.

Además, advirtió que, en caso de concretarse la suspensión de las primarias, el peronismo “va a tener cientos de candidatos a presidente”.

Por su parte, el titular del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó la iniciativa durante el cierre del debate y la calificó como “un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei”.

El respaldo de los bloques aliados

La senadora por Chubut Edith Terenzi ratificó su acompañamiento a la suspensión de las primarias, aunque planteó la necesidad de avanzar posteriormente con modificaciones más amplias en el sistema electoral.

“Nos queda pendiente hablar realmente de una reforma electoral integral”, manifestó.

En tanto, el senador radical Maximiliano Abad justificó su respaldo a la suspensión de las PASO al señalar que se trató de un pedido de los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR).

También destacó la incorporación de Ficha Limpia, a la que definió como una bandera histórica de su partido.

“Estoy absolutamente convencido de que esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas”, sostuvo.

Patricia Bullrich planteó la eliminación definitiva de las PASO

Durante el cierre del debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó el funcionamiento de las elecciones primarias desde su implementación.

“Las PASO nacieron prometiendo competencia y de las cuatro elecciones generales el justicialismo en tres no participó contra nadie”, afirmó.

La senadora manifestó que su posición iba más allá de la suspensión y planteó la posibilidad de reemplazar las primarias por otro mecanismo de selección de candidatos.

“Yo, si tuviese que tomar una decisión en este momento, no sería solamente suspender, sería eliminar”, expresó.

En ese sentido, propuso un sistema de internas abiertas en el que los ciudadanos interesados pudieran inscribirse y votar dentro de una determinada fuerza política, en fechas diferentes a las establecidas por otras agrupaciones.

Cómo consiguió el oficialismo los votos para aprobar la reforma

La Libertad Avanza, que cuenta con 21 senadores propios, necesitaba alcanzar los 37 votos correspondientes a la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.

Durante las negociaciones previas a la sesión, el oficialismo buscó el respaldo de los diez integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical, además de representantes del PRO y otros espacios provinciales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, entre los apoyos previstos también figuraban los senadores de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, además de la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

En rechazo a la iniciativa se posicionaron el bloque Justicialista, los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque Justicia Federal Social y la senadora de Independencia Beatriz Ávila.

Finalmente, el oficialismo consiguió reunir 43 votos afirmativos en la votación en general del proyecto de reforma electoral. Ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.