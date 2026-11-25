La reforma electoral en Entre Ríos comenzó su recorrido legislativo en el Senado provincial, donde el oficialismo buscará aprobar antes de fin de año el proyecto que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la reducción de los aportes a los partidos políticos y modificaciones en el calendario electoral.

En diálogo Elonce, el senador provincial y presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molin, confirmó que la iniciativa ingresó este martes a la Cámara Alta y fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Desde lo técnico y jurídico no es una cuestión de fondo, porque hemos analizado muchísimo nuestro propio Código Electoral. Sí, desde lo político, seguramente requerirá algún debate. Entendemos que esta semana o la próxima comenzará a tratarse en comisión”, explicó.

Suspensión de las PASO y reducción del gasto electoral

Dal Molin señaló que el proyecto contempla dos modificaciones centrales, a partir de las cuales deberán adecuarse distintos artículos de la legislación electoral provincial.

“Suspende las PASO y baja el aporte a los partidos políticos, concretamente un ahorro atento a la situación que estamos viviendo. Estas dos definiciones modifican el calendario electoral”, indicó.

El legislador sostuvo que uno de los objetivos de la iniciativa es reducir los gastos que demandan las campañas electorales y recordó su experiencia como candidato en tres elecciones primarias.

“Debemos ser sinceros. Pregúntele a cualquier candidato cuánto gasta en las PASO y cuánto gasta en la general y va a ver que es el doble del gasto. Hay recorridas, caminatas, carteles y folletos que publicar”, manifestó. También mencionó "el pago de comidas con algunos amigos para conversar", dado que, según fundamentó, "así es la vida política".

Reforma electoral: Dal Molin anticipó cuándo podría aprobarse la suspensión de las PASO

Las elecciones provinciales podrían realizarse el 6 de junio

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que Entre Ríos desdoble las elecciones provinciales de las nacionales. De aprobarse la reforma electoral, los comicios podrían realizarse el 6 de junio de 2027, aunque la decisión quedaría en manos del gobernador.

Dal Molin explicó que el mandatario provincial tendría la facultad de establecer mediante un decreto si las elecciones se realizarán de manera separada o en simultáneo con las nacionales.

“El gobernador tendría la posibilidad, con un decreto y con los plazos necesarios de anticipación para que la Justicia Electoral tenga los tiempos, de establecer el cronograma electoral”, precisó.

Buscan aprobar la reforma electoral antes de fin de año

Consultado sobre los plazos legislativos, el presidente del bloque oficialista consideró que existen condiciones para avanzar con el tratamiento de la iniciativa durante las próximas semanas.

“Técnicamente es una ley fácil de interpretar, sin muchos problemas desde el punto de vista legal. Esto requiere una voluntad política. Nosotros ya tenemos la voluntad política y la expresamos”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó que el objetivo del oficialismo es conseguir la sanción de la reforma electoral antes de que finalice diciembre, aunque no descartó que el tratamiento pueda extenderse hasta los primeros días de enero.

“Estimo que antes de fin de año tendría que salir. Nosotros tenemos la voluntad de sacarla antes de fin de año”, afirmó.

El debate con los bloques de la oposición

Respecto de las diferencias políticas que podría generar el proyecto, Dal Molin reconoció que existen distintas posiciones entre las fuerzas que integran la Legislatura provincial.

Además, aseguró haber tenido acceso durante el último fin de semana a un estudio de opinión pública que, según señaló, reflejó una aceptación favorable a la realización de una única elección, sin la participación del electorado general en las internas partidarias.

Sobre los cuestionamientos al eventual adelantamiento de los comicios, recordó que la definición de las fechas electorales por parte del Ejecutivo provincial tiene antecedentes en Entre Ríos.

“Hay miradas políticas, siempre las hubo en este marco, y no es la primera vez que se van a adelantar o separar elecciones. Repasemos la historia y nos vamos a dar cuenta de que así es”, expresó.

Presupuesto 2027: el Senado también busca aprobarlo en diciembre

Dal Molin también se refirió al tratamiento del Presupuesto provincial 2027, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y comenzó a ser analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Al momento de la entrevista, el legislador participaba de una reunión de comisión en la que exponía el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, mientras que también estaba prevista la presentación del titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

“Fue aprobado por unanimidad en Diputados, más allá de algunos artículos que tienen que ver con autorizaciones que la oposición no ha aprobado. Creo que el tratamiento del Presupuesto también debemos hacerlo antes de fin de año. Debemos tener el dictamen y aprobarlo”, señaló.

El senador destacó la asignación de recursos prevista para la inversión pública y consideró que el proyecto presupuestario contempla partidas destinadas a áreas prioritarias de la gestión provincial. “Es un buen presupuesto, con dinero destinado a cuestiones prioritarias, mucha obra pública”, afirmó.

Asimismo, Dal Molin estimó que la provincia finalizará 2026 con una ejecución presupuestaria superavitaria y destacó las inversiones realizadas en infraestructura vial y educativa.

“Celebro que vamos a terminar nuevamente con un presupuesto superavitario este año, con una buena inversión pública y con atención en las rutas y en las escuelas. Al menos eso se nota en mi departamento”, concluyó, al considerar que no habría mayores dificultades para la aprobación del Presupuesto 2027.