Diputados aprobó el Presupuesto 2027 de Entre Ríos por $8,67 billones: críticas por la deuda y las obras

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el Presupuesto 2027 durante una sesión especial realizada este jueves, en la que el oficialismo defendió las proyecciones económicas del Gobierno provincial y el justicialismo formuló fuertes cuestionamientos sobre el endeudamiento, la ejecución de obras públicas y las modificaciones a distintas leyes.

La iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio contempla un presupuesto de 8,67 billones de pesos y tiene como objetivos consolidar el equilibrio financiero, sostener la responsabilidad fiscal y priorizar inversiones en infraestructura vial, salud, educación y seguridad. El proyecto también prevé que la inversión de capital crezca por encima del gasto corriente.

El bloque del Partido Justicialista acompañó la propuesta en general, pero rechazó los artículos que autorizan nuevas operaciones de endeudamiento y aquellos que introducen modificaciones a las normas de contrataciones, contabilidad y expropiaciones. Durante el debate, sus legisladores cuestionaron la diferencia entre los recursos presupuestados y los efectivamente ejecutados en los últimos años, según informó APF Digital.

El oficialismo defendió el equilibrio fiscal y la inversión

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, fue el encargado de defender la iniciativa. Destacó el trabajo desarrollado en las comisiones legislativas y las exposiciones realizadas por ministros y autoridades de organismos provinciales.

"Una de las prioridades está puesta en las obras públicas y la reparación de las rutas", sostuvo. Además, aseguró que el proyecto fue elaborado sobre previsiones realistas: "No es un presupuesto de promesas, no pusimos nada que no se pueda cumplir y se elaboró con los pies en la tierra".

Sarubi afirmó que se trata de "un presupuesto equilibrado que pone la plata donde se necesita". En la misma línea, el ministro de Economía, Fabián Boleas, había señalado días atrás que la propuesta refleja el proceso de ordenamiento de las cuentas provinciales y la recuperación de la capacidad de planificación del Estado.

El PJ cuestionó el endeudamiento y la falta de precisiones

La diputada justicialista Andrea Zoff adelantó el acompañamiento de su bancada al presupuesto, aunque aclaró que no respaldarían disposiciones que, a su entender, exceden el contenido propio de esa ley.

"Es enorme la distancia entre lo presupuestado en 2026 y lo que realmente se ejecutó", afirmó. También cuestionó que, pese a los anuncios sobre infraestructura, más del 60% de los recursos previstos para esas obras no se hubiera ejecutado.

En materia de deuda, advirtió: "Cuatro veces en dos años, cada vez se toma más deuda y cada vez con menos claridad sobre cuál es el destino de cada endeudamiento". Por esos motivos, el PJ rechazó los artículos 5, 6 y 7, vinculados al endeudamiento; del 26 al 29, sobre la Ley de Contabilidad; el 30, que crea un fideicomiso; y el 31, referido al régimen de expropiaciones.

Cruces por la deuda provincial y el control de los fondos

Desde el oficialismo, María Elena Romero defendió la evolución de las cuentas públicas y aseguró que, al comienzo de la gestión, la deuda equivalía al 67% de los ingresos corrientes, mientras que para el próximo año representaría el 23%.

La legisladora también destacó que el proyecto incorpora una disposición según la cual ninguno de los tres poderes del Estado podrá crear nuevos gastos sin identificar previamente los recursos necesarios para financiarlos.

Por su parte, Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, anunció su acompañamiento general, pero rechazó los artículos 5, 6, 7, 8 y del 26 al 31. "Como todos los años voy a votar en contra de las autorizaciones para contraer deuda", expresó. Además, reclamó precisiones sobre la administración de los fondos que se destinarían a obras mediante fideicomisos.

Reclamos por escuelas, conectividad y empleo

La diputada Lorena Arrozogaray, del PJ, cuestionó que numerosas obras incluidas en presupuestos anteriores no se hayan concretado. Particularmente, hizo referencia a las condiciones de los establecimientos educativos del departamento Gualeguaychú.

También sostuvo que el 95% de las escuelas entrerrianas carece de servicio de internet por dificultades para garantizar su pago. La legisladora reclamó mayores inversiones educativas y cuestionó la ausencia de políticas suficientes para promover empleo privado genuino.

Durante la sesión, Gladys Salinas, del Partido Conservador Popular, y Débora Todoni, de La Libertad Avanza, anunciaron su respaldo al proyecto. Las diferencias más importantes se concentraron en las autorizaciones financieras y en las reformas legales incorporadas a la iniciativa presupuestaria.

Cresto advirtió sobre posibles cambios en las contrataciones

El diputado justicialista Enrique Cresto cuestionó las modificaciones propuestas a la Ley de Contrataciones y advirtió sobre la posibilidad de que recursos provinciales sean administrados mediante organismos internacionales, con procedimientos distintos de los controles habituales.

Según sostuvo, esa modalidad podría perjudicar a proveedores entrerrianos y provocar que parte de los fondos destinados a obras públicas se utilicen fuera de la provincia. También consideró que las demoras administrativas deben resolverse mediante una mejor gestión y no mediante la flexibilización de controles.

"A esta Ley de Contrataciones que tiene muchos años no la hacés funcionar trabajando tres días a la semana. Tenés que estar de lunes a domingo para que las licitaciones salgan, para que las obras se ejecuten, para que se paguen los certificados y para que funcionen los organismos de control", manifestó.

Stratta calificó al presupuesto como "electoralista"

Sobre el final del debate, la diputada Laura Stratta sostuvo que la iniciativa constituye “un proyecto de presupuesto electoralista que se ata poco a la realidad” y volvió a cuestionar los niveles de ejecución de la obra pública.

"En 2024 ejecutaron el 27,5% de lo que habíamos autorizado para obra pública, en el 2025 solo ejecutaron el 35% y en el 2026, a agosto, llevan el 28% de lo presupuestado", detalló. Las cifras fueron presentadas por la legisladora para fundamentar sus críticas a las proyecciones oficiales.

Stratta también rechazó que se incorporen nuevas modificaciones a la Ley de Contrataciones dentro del presupuesto. Consideró necesario avanzar en una reforma integral y cuestionó las modificaciones parciales, a las que describió como parches que podrían responder a intereses particulares.

El debate incluyó referencias al mensaje de León XIV

El diputado Yari Seyler, del PJ, cuestionó que el presupuesto no permita conocer con claridad las futuras remuneraciones de trabajadores esenciales, como docentes, enfermeros y policías.

"Este presupuesto hace todo lo contrario de lo que dijo días atrás el Papa León XIV cuando resaltó que la economía debe estar al servicio de las personas: muestra lo financiero y no muestra lo humano", expresó durante su intervención.

Finalmente, el legislador respondió a declaraciones del diputado oficialista Fabián Rogel sobre las privatizaciones del menemismo y recordó que Frigerio fue funcionario durante aquella administración nacional. El intercambio marcó el cierre de una sesión atravesada por diferencias sobre las prioridades del gasto público, el endeudamiento y los mecanismos de control estatal.