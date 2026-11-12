Confirmaron la identidad del hombre hallado muerto en Diamante e investigan el robo de un acoplado

Los restos hallados en la planta de reciclaje de Diamante fueron identificados como pertenecientes a Jorge Emilio Wolf, de 64 años, quien era buscado desde los primeros días de noviembre. La confirmación se produjo tras los estudios realizados en la Morgue Judicial de Oro Verde, donde había sido trasladado el cuerpo.

El hombre vivía solo en una propiedad rural del distrito Isletas y había sido visto por última vez a comienzos de mes. Su desaparición motivó un operativo policial y judicial que incluyó rastrillajes, perros especializados y drones.

Finalmente, el lunes 9 de noviembre, los investigadores localizaron los restos en una cañada situada dentro del predio de la planta de reciclaje de residuos de Diamante. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, circunstancia que había impedido confirmar inicialmente su identidad.

Jorge Emilio Wolf (Gentileza)

Tres detenidos por la investigación en Diamante

En el marco de las actuaciones, la Policía realizó tres allanamientos en viviendas de Diamante, donde secuestró elementos considerados de interés para la causa.

Los procedimientos derivaron en la detención de tres hombres, dos de 40 años y uno de 21, quienes fueron trasladados a la Alcaidía y quedaron a disposición de la Justicia.

El subjefe de la Jefatura Departamental Diamante, Sebastián Marcelo Rivasseau, había señalado que las posibles relaciones entre los involucrados formaban parte de la investigación. "Todo eso es materia investigativa en este momento", expresó.

Investigan el crimen y la desaparición de un acoplado

Una de las principales líneas investigativas está relacionada con la desaparición de un acoplado nuevo de dos ejes que pertenecía a Wolf y que faltaba de su propiedad.

Además, los familiares habían encontrado la vivienda abierta y una cadena con un candado desconocido en el portón de ingreso. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

La Fiscalía de Diamante continúa trabajando para reconstruir los últimos movimientos de la víctima, determinar la mecánica del presunto crimen y establecer si el robo del acoplado está relacionado con su muerte.