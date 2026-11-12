Un utilitario impactó contra un acoplado remolcado por un tractor en Ruta 127

Un choque en la Ruta Nacional 127 se registró durante la mañana de este jueves 12 de noviembre, a la altura del kilómetro 277, en cercanías de San Jaime de la Frontera, en el norte de Entre Ríos. El siniestro involucró a un utilitario Peugeot Partner y una formación agrícola que circulaban en el mismo sentido.

El accidente habría ocurrido cuando el utilitario impactó desde atrás contra un acoplado que era remolcado por un tractor. La formación también transportaba una casilla rodante y se desplazaba en dirección sur-norte, según difundió INFO San Jaime de la Frontera.

(INFO San Jaime de la Frontera)

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el tren agrícola avanzaba a baja velocidad cuando fue alcanzado por el Peugeot Partner. El conductor del utilitario es un hombre oriundo de San Jaime de la Frontera, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre su identidad.

(INFO San Jaime de la Frontera)

No se registraron personas lesionadas

Pese a las características del impacto, la información difundida posteriormente indicó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del siniestro vial. Los daños registrados fueron únicamente materiales.

Hasta el momento de la publicación de los primeros reportes, no se había difundido un informe oficial sobre las circunstancias del choque. Tampoco se precisaron las causas que provocaron que el utilitario impactara contra la parte posterior del acoplado.