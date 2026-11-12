 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un utilitario impactó contra un acoplado remolcado por un tractor en Ruta 127

El accidente ocurrió este jueves por la mañana, cerca de San Jaime de la Frontera. Un Peugeot Partner chocó desde atrás contra un acoplado remolcado por un tractor. Según la información difundida, no hubo personas lesionadas y se registraron daños materiales.

12 de Noviembre de 2026
San Jaime de la Frontera: un utilitario chocó un acoplado en Ruta 127.
San Jaime de la Frontera: un utilitario chocó un acoplado en Ruta 127. Foto: (INFO San Jaime de la Frontera)

El accidente ocurrió este jueves por la mañana, cerca de San Jaime de la Frontera. Un Peugeot Partner chocó desde atrás contra un acoplado remolcado por un tractor. Según la información difundida, no hubo personas lesionadas y se registraron daños materiales.

Un choque en la Ruta Nacional 127 se registró durante la mañana de este jueves 12 de noviembre, a la altura del kilómetro 277, en cercanías de San Jaime de la Frontera, en el norte de Entre Ríos. El siniestro involucró a un utilitario Peugeot Partner y una formación agrícola que circulaban en el mismo sentido.

 

 

El accidente habría ocurrido cuando el utilitario impactó desde atrás contra un acoplado que era remolcado por un tractor. La formación también transportaba una casilla rodante y se desplazaba en dirección sur-norte, según difundió INFO San Jaime de la Frontera.

 

(INFO San Jaime de la Frontera)
(INFO San Jaime de la Frontera)

 

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el tren agrícola avanzaba a baja velocidad cuando fue alcanzado por el Peugeot Partner. El conductor del utilitario es un hombre oriundo de San Jaime de la Frontera, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre su identidad.

 

(INFO San Jaime de la Frontera)
(INFO San Jaime de la Frontera)

 

 

No se registraron personas lesionadas

 

Pese a las características del impacto, la información difundida posteriormente indicó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del siniestro vial. Los daños registrados fueron únicamente materiales.

 

Hasta el momento de la publicación de los primeros reportes, no se había difundido un informe oficial sobre las circunstancias del choque. Tampoco se precisaron las causas que provocaron que el utilitario impactara contra la parte posterior del acoplado.

 

Temas:

Accidente Choque siniestro vial ruta 127 san jaime de la frontera
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso