Nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Concordia: habrá custodia policial

Una nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Concordia generó preocupación entre estudiantes, docentes y familias de la Escuela Secundaria N° 17 Martín Miguel de Güemes, conocida como ex Comercio 2. El mensaje intimidatorio fue encontrado durante el primer recreo del turno tarde, en el baño de varones de la planta baja del establecimiento.

Ante la situación, el equipo directivo activó el protocolo de seguridad correspondiente, realizó una denuncia policial y notificó a las autoridades educativas. Además, confirmó que durante la jornada siguiente habrá custodia policial en el ingreso a la institución.

Según informó LT15 Concordia, las autoridades escolares también dialogaron con los estudiantes y solicitaron a las familias que conversen con sus hijos sobre la gravedad de estas expresiones. Advirtieron que los mensajes intimidatorios constituyen amenazas y pueden configurar un delito, además de afectar la convivencia escolar.

Activaron el protocolo y reforzarán la seguridad

La aparición de la inscripción volvió a generar incertidumbre en la comunidad educativa, especialmente porque el establecimiento ya había atravesado una situación similar durante este año.

Desde la institución remarcaron la importancia de no minimizar estos episodios y de abordar lo sucedido mediante el diálogo entre estudiantes, docentes y familias. La intervención policial busca reforzar las medidas preventivas mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no se informó quién escribió el mensaje ni se dieron a conocer detalles sobre su contenido específico. Tampoco se comunicaron medidas adicionales respecto del funcionamiento de las clases, más allá de la custodia prevista para el ingreso.

El antecedente de otra amenaza en abril

El pasado 16 de abril, la Escuela Secundaria N° 17 había recibido una amenaza similar, en medio de una serie de mensajes intimidatorios registrados en establecimientos educativos de Concordia y otras provincias.

En aquella oportunidad, las inscripciones aparecieron principalmente en baños escolares y advertían sobre supuestos tiroteos. Algunos mensajes incluso mencionaban fechas concretas, lo que incrementó la preocupación entre las familias y las autoridades.

El episodio anterior motivó la evacuación preventiva de la escuela y un operativo policial. Personal de Policía Científica realizó registros y pericias, mientras que la Fiscalía intervino en la investigación para determinar el origen de las amenazas.

Preocupación por la reiteración de los mensajes

Durante aquella investigación también se analizó la posibilidad de que las amenazas estuvieran relacionadas con un supuesto desafío viral difundido mediante redes sociales, aunque no se informó una conclusión definitiva sobre esa hipótesis.

La reiteración de un intimidatorio en el mismo establecimiento vuelve a poner el foco en la prevención, la seguridad y la necesidad de identificar a quienes realizan estas acciones.

Mientras avanzan las actuaciones, la comunidad educativa de la ex Comercio 2 afrontará una nueva jornada con presencia policial en el ingreso y el pedido de las autoridades de reforzar el diálogo familiar sobre la responsabilidad y las consecuencias de este tipo de amenazas.