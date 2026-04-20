Amenazas virales en escuelas: se realizaron allanamientos en Gualeguaychú

En la ciudad de Gualeguaychú hay hasta el momento 16 investigaciones en curso ante las amenazas de tiroteos que aparecieron escritas en los baños de las escuelas, además de otros mensajes que se viralizaron por redes sociales y grupos de Whatsapp.

Al respecto, el coordinador de Fiscales de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, reveló que “son 16 legajos, estamos hablando de amenazas entre 14 y 15 escuelas”.

“Se hicieron un par de allanamientos el sábado y hubo elementos secuestrados”, dijo pero evitó brindar mayores datos ya que hay menores involucrados. En este sentido, mencionó que “se han tomado medidas en relación con menores concretos, medidas preventivas para evitar algún acontecimiento”.

Al analizar la ola de amenazas en escuelas en los últimos días, y acerca la dimensión de la problemática, el fiscal reflexionó que “mucho más importante que fortalecer legislaciones, es fortalecer una conciencia social y transmitir que esto deja de ser una broma. Si de cien chicos, 99 lo toman como broma y uno no, basta para que haya una tragedia”.

Precisó que “hay denuncias de autoridades, personal docente y en algunos casos padres de alumnos. Los mensajes tienen distintas metodologías, pero son todos avisos de posible agresión dentro de los establecimientos, también hubo por mensajería de whatsapp, y la mayoría son inscripciones en las escuelas”.

Derechos que se contraponen

En cuanto a la posibilidad de revisar a los alumnos cuando ingresen al establecimiento, Beherán manifestó que “las autoridades de Educación no tenían una directiva formal para revisación de los alumnos, yo desde la Justicia digo que sí a partir de esta situación. Hay derechos que se contraponen, el derecho a tener clases, el derecho de un niño a no ser molestado, y por el otro lado padres muy preocupados, unos que decían cómo se van a cerrar las escuelas, y otros que dicen cómo se van a dar clases así. Si no pasa nada, dirán que hicimos mucho y si pasa algo, dirán que lo que hicimos no alcanzó”.

Sobre el reinicio de clases este lunes, expresó que “las clases se iniciaron con presencia policial, rondas periódicas y al ingreso también”.

Finalmente, el fiscal dijo a Radio Máxima que “nos reunimos con las autoridades de la educación pública y las de gestión privada, el ministerio pupilar en defensa de los menores, el COPNAF y la Policía. Se dispuso una presencia policial en las escuelas y un abordaje educativo con charlas, protocolos y medidas de protección de menores porque hay personas que habían sido señaladas”.