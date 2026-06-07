Video: lo empujaron durante una pelea callejera, cayó a la calle y un auto lo embistió

Una pelea callejera ocurrida este sábado en Mar del Plata estuvo a punto de terminar en tragedia cuando un joven fue atropellado por un automóvil tras caer sobre la calzada en medio de una discusión. El episodio fue registrado por testigos y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

El hecho se produjo en la zona de Playa Grande, en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo. Según las primeras informaciones, el conflicto se habría originado a partir de una discusión vinculada al tránsito que derivó en una confrontación entre varias personas.

En medio de la pelea callejera, uno de los involucrados empujó a un joven que participaba del altercado. La víctima perdió el equilibrio y cayó hacia atrás justo cuando circulaba un automóvil por el lugar.

Un impacto que pudo ser fatal

Las imágenes difundidas muestran el dramático momento en que el conductor de un vehículo similar a un Peugeot 208 blanco no logra evitar el impacto y termina embistiendo al joven.

Como consecuencia del choque, el cuerpo golpeó contra el parabrisas del automóvil antes de caer nuevamente sobre el asfalto. La secuencia generó conmoción entre quienes presenciaron la escena debido a la violencia del impacto.

Un recordatorio de que nunca hay que seguir una pelea en la calle. Ocurrió en Mar del Plata y según comentan no tuvo heridas de gravedad. #alertastransito https://t.co/iRefzGrnaw — Alertas Transito (@AlertasTransito) June 7, 2026

Testigos indicaron que, tras el atropello, varias de las personas que participaban de la pelea callejera abandonaron el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después, personal médico asistió al herido y dispuso su traslado a un centro de salud para realizar estudios y controles preventivos.

La víctima recibió el alta médica

Pese a la espectacularidad del accidente, el joven sobrevivió al impacto. Fuentes vinculadas al caso señalaron que sufrió politraumatismos y permaneció bajo observación médica antes de recibir el alta.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, que interviene bajo la carátula de lesiones dolosas. Los investigadores intentan reconstruir con precisión cómo se desarrolló la pelea callejera y determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes.

Para avanzar en la causa serán claves las grabaciones realizadas por testigos y los testimonios de quienes presenciaron el episodio.