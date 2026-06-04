"Vino a defender a sus hijos", dijo la tía del hombre asesinado en San Benito y rechazó versiones sobre el conflicto

Un violento hecho conmociona a la localidad de San Benito, donde un hombre de 38 años fue asesinado a disparos en medio de un conflicto barrial. La víctima fue identificada como Víctor Ledesma, quien, según testimonios recogidos por Elonce, habría intervenido para defender a sus hijos antes de recibir los disparos fatales.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves en el barrio San Martín, en la zona de calles Crespo y Rivadavia, un sector que vecinos describen como conflictivo. De acuerdo a los primeros datos, Ledesma recibió entre uno y tres disparos de arma de fuego en el pecho, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

En medio de la urgencia, y ante la demora de la ambulancia, vecinos decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta un dispensario de la zona. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre falleció poco después de ingresar al centro de salud.

El testimonio de la familia: “Vino a defender a sus hijos”

En diálogo con Elonce, Elsa Ledesma, tía de la víctima, rechazó versiones que circulaban sobre el origen del conflicto y fue contundente al explicar lo ocurrido: “Yo escuché que a él le decían que vino a pelear por chatarra. No. Él vino a defender a sus hijos y recibió la muerte”.

Según su relato, el conflicto se habría originado previamente, cuando los hijos de Ledesma habrían sido atacados. “Se los habían tiroteado antes a los hijos por eso él vino a increparlos”, explicó.

La mujer también apuntó contra un grupo de jóvenes de la zona: “Esta gente no deja vivir a nadie. El problema son ellos, los conocidos como los ‘Rinchi’, de apellido Zárate”.

En medio del dolor, Elsa pidió justicia: “Espero que se pudran en la cárcel, que paguen el daño que hicieron, porque a mi sobrino no me lo van a devolver. Su familia quedó destrozada”.

Vecinos apuntan a un "barrio conflictivo"

Vecinos del barrio San Martín describieron el lugar del hecho como un punto conflictivo, donde son frecuentes los episodios violentos. “Es una zona terrible, no saben diferenciar los golpes de los tiros”, relataron.

El ataque ocurrió alrededor de las 18, cuando, según testigos "se escucharon muchísimos impactos de arma de fuego", de los cuales tres impactaron en Ledesma.

Quién era la víctima

Familiares, amigos y conocidos coincidieron en destacar que Ledesma era una persona trabajadora, sin antecedentes policiales. Se desempeñaba como fletero y también trabajaba en la construcción, además de haber tenido paso por el mercado “El Charrúa”.

“Era un buen muchacho y trabajador, parece mentira que le haya pasado algo así. Nunca anduvo en cosas raras”, expresó un vecino que lo conocía.

Tenía 38 años, era padre de cuatro hijos —tres varones y una mujer— y vivía a pocas cuadras del lugar del ataque, en inmediaciones de calle Santa Fe y Libertad.

Un compañero de trabajo también dio su visión sobre lo sucedido: “Creo que como todo padre, si le tocan un hijo, va a dar la vida. El muchacho hizo eso, se metieron con los hijos y él salió a defenderlos”.

“Tenía 38 años, toda una vida por delante”, lamentó su tía, visiblemente afectada. La mujer también destacó que su sobrino “no se metía con nadie” y que era conocido en el barrio por su trabajo y su esfuerzo diario.

“Él no se va a poder defender, pero estoy yo para defenderlo”, afirmó, al tiempo que insistió en que el hecho debe ser esclarecido y que los responsables deben ser condenados. En el lugar también se encontraba uno de los hijos de la víctima, quien, según testigos, estaba profundamente afectado por lo ocurrido.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo a los testimonios recogidos, Ledesma llegó al lugar en su vehículo particular, un Ford Falcon, con la intención de hablar con quienes habrían tenido problemas con sus hijos.

“Ese auto es de él. Vino a defender a sus hijos”, aseguró su tía, desmintiendo otras versiones que indicaban que había sido su hijo quien conducía el vehículo.

En ese contexto, se habría producido una discusión que rápidamente escaló en violencia. Según distintas versiones, los agresores habrían efectuado varios disparos, impactando al menos uno de ellos en el pecho de la víctima.

También se mencionó la posibilidad de la utilización de armas blancas durante el enfrentamiento, aunque esto deberá ser confirmado por la autopsia y la investigación judicial.

Investigación en curso

Tras el hecho, intervino personal de la Policía de Entre Ríos, incluyendo la División Homicidios, Criminalística y efectivos de la comisaría local. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pereira, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer el crimen.

Fuentes policiales indicaron que ya hay personas demoradas y que se avanza en la identificación de los presuntos responsables del ataque. Mientras tanto, se continúan tomando testimonios a vecinos y familiares, además de analizar las pruebas recolectadas en la escena del crimen.