Asesinato a disparos en San Benito: identificaron al hombre y explicaron cómo habría ocurrido el ataque

El auto del hijo de la víctima en el lugar del crimen.

El asesinato a disparos en San Benito tuvo como víctima a Víctor Ledesma, de 38 años, quien falleció durante la tarde de este jueves tras recibir un disparo en el pecho en el barrio San Martín de la vecina localidad. El ataque ocurrió en la zona de calles Crespo y Rivadavia y es investigado por personal de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos.

Según los primeros datos, el hombre quedó gravemente herido luego de ser atacado con un arma de fuego. Ante la urgencia de la situación, vecinos del barrio decidieron trasladarlo en una camioneta particular hasta el centro de salud de San Benito, donde murió poco después de ingresar debido a la gravedad de la lesión, dio cuenta Elonce.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales desplegaron un operativo en el sector y comenzaron con las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió el homicidio y quiénes fueron sus responsables.

La hipótesis sobre el origen del conflicto

Marcelo, un vecino de la zona que conocía a la víctima, dialogó con Elonce y expresó su sorpresa por lo ocurrido. “Era un buen muchacho y trabajador, parece mentira que le haya pasado algo así. Era fletero, trasladaba materiales, trabajaba en la construcción y también en el mercado ‘El Charrúa’. Nunca anduvo en cosas raras”, relató.

En relación con las circunstancias que habrían desencadenado el ataque, sostuvo que “lamentablemente, fue un problema entre sus hijos y otros chicos jóvenes”. Según indicó, el hombre habría intervenido para defender a sus hijos durante una disputa.

“El comentario es que habría querido reprender a quienes atacan a sus hijos”, explicó Marcelo y agregó: “Son peleas entre chicos, como pasa en cualquier barrio. Quiso defender los hijos y supuestamente, los otros tenían arma”.

Avanza la investigación

Fuentes policiales señalaron que ya fueron identificados dos hombres, quienes son señalados como los presuntos responsables de haber atacado a Ledesma tras una fuerte discusión verbal ocurrida en el barrio.

Mientras tanto, los investigadores continúan tomando testimonios y recolectando elementos de interés para la causa. En el lugar trabajó personal de la División Homicidios junto a Criminalística, Investigaciones y efectivos de la Comisaría de San Benito.

La investigación permanece en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales y policiales en las próximas horas para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.