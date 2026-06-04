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Policiales Investigan el hecho de sangre

Asesinaron a un hombre a disparos en San Benito: trabajan para esclarecer el ataque

La víctima, de 38 años, fue trasladada de urgencia por vecinos al centro de salud de San Benito, donde falleció minutos después. Identificaron a dos hombres y realizan peritajes.

4 de Junio de 2026
Homicidio en San Benito.
Homicidio en San Benito. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

La víctima, de 38 años, fue trasladada de urgencia por vecinos al centro de salud de San Benito, donde falleció minutos después. Identificaron a dos hombres y realizan peritajes.

La muerte de un hombre baleado en San Benito conmocionó a la localidad durante la tarde de este jueves. La víctima, de 38 años, recibió un disparo en el pecho en calle Garabasso, entre Crespo y Rivadavia, y falleció poco después en el centro de salud local.

 

Según los primeros datos, el hombre quedó gravemente herido tras el ataque y fueron los propios vecinos quienes decidieron trasladarlo de urgencia en una camioneta particular para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, murió instantes después de ingresar al establecimiento sanitario.

 

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y avanzaron en las primeras tareas investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

 

Operativo e investigación

 

Fuentes policiales indicaron que ya fueron identificados dos hombres que podrían aportar información relevante para la causa. Mientras tanto, se continúan recabando testimonios y evidencias en el lugar del hecho.

 

Personal de la División Homicidios trabaja junto a Criminalística y efectivos de la Comisaría de San Benito en la recolección de pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.

 

La investigación permanece en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para esclarecer el homicidio.

Temas:

homicidio San Benito
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