Choque en el Túnel Subfluvial: se presume que el conductor de la camioneta se descompuso al volante

Colisión en el Túnel Subfluvial: tres vehículos chocaron y hubo un hospitalizado.

Tres vehículos se vieron involucrados en un fuerte siniestro vial ocurrido alrededor de las 13, de este jueves, en el acceso al Túnel Subfluvial, del lado de Paraná. Como consecuencia del impacto, un hombre debió ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica, mientras que el tránsito hacia Santa Fe se desarrolló de manera alternada en el viaducto interprovincial.

El accidente ocurrió en uno de los corredores viales más transitados de la región y movilizó a efectivos policiales, personal de asistencia y trabajadores del enlace interprovincial. Los vehículos involucrados fueron una camioneta Toyota Hilux, un automóvil Toyota Etios y un BMW.

Las causas que originaron el choque continúan bajo investigación. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, diferentes versiones surgieron entre los testigos que presenciaron el hecho, pero con el correr de las horas, se consolidó una definición sobre lo ocurrido.

Versiones sobre cómo ocurrió el accidente

Según pudo conocer Elonce, uno de los conductores, específicamente, el de la camioneta Toyota Hilux, podría haberse descompensado mientras manejaba, situación que habría derivado en la colisión múltiple. Al respecto, se presume que, al descomponerse el volante, su vehículo se cruzó de carril, impactó el lateral del Etios que circulaba en sentido contrario y chocó de frente con la SUV BMW en el acceso al túnel.

La comisaria María Cabrera, del puesto caminero del Túnel Subfluvial, confirmó a Elonce que el siniestro fue reportado aproximadamente a las 13.20 por la sala de comando del viaducto.

La funcionaria precisó que los ocupantes de los vehículos se encontraban fuera de peligro. “Al hombre que iba en la Hilux, se lo llevaron en ambulancia porque tenía presión alta. Están todos fuera de peligro”, sostuvo.

Impacto frontal y severos daños materiales

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta Toyota Hilux y el BMW impactaron de manera frontal sobre la mano de circulación con sentido hacia la ciudad de Santa Fe. La violencia del choque quedó reflejada en los importantes daños que presentaron ambos vehículos.

El Toyota Etios, por su parte, terminó con un fuerte golpe en el lateral derecho, producto de la secuencia de impactos generada durante el siniestro. Las imágenes registradas en el lugar mostraron vehículos con importantes deformaciones en sus estructuras, especialmente, en la parte frontal de la camioneta y del automóvil de alta gama.

La magnitud de los daños obligó a desplegar un operativo de asistencia y seguridad vial para evitar nuevos incidentes en una zona donde habitualmente, circula una importante cantidad de vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones.

El tránsito estuvo restringido

La comisaria Cabrera explicó que el accidente no ocurrió dentro del túnel sino en el ingreso del lado entrerriano. Debido a la ubicación de los vehículos siniestrados, fue necesario implementar un sistema de circulación alternada hasta que se pudo remover las unidades involucradas.

La funcionaria policial reconoció que la situación generó complicaciones importantes para quienes intentaban cruzar hacia la provincia de Santa Fe.

Durante al menos una hora se registraron extensas filas de vehículos y demoras considerables y se solicitaba paciencia a los conductores.

Investigación en marcha

Respecto de las causas del siniestro, Cabrera señaló que los primeros indicios sugerían que la camioneta Hilux, habría abandonado su carril de circulación antes del impacto. “Según los indicios, sí habría salido de su carril impactando”, manifestó.

La policía trabaja para determinar si efectivamente existió una descompensación del conductor, una maniobra imprudente o algún otro factor que pudiera haber desencadenado el choque. Para ello, se relevaron testimonios y distintos elementos de interés en el lugar.

Mientras tanto, los peritajes continuarán con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Un corredor estratégico para la región

El Túnel Subfluvial constituye uno de los principales nexos de comunicación entre Entre Ríos y Santa Fe. Cada día miles de personas utilizan este corredor para trasladarse por motivos laborales, comerciales, educativos y turísticos.

Por ese motivo, cualquier incidente que afecte la circulación genera consecuencias inmediatas sobre el tránsito regional. En esta oportunidad, la rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió mantener habilitado el paso mediante un esquema alternado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Finalmente, una vez retirados los vehículos involucrados y concluidas las primeras actuaciones policiales, se produjo la normalización progresiva de la circulación en uno de los accesos más importantes del litoral argentino.